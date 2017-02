Rajoy prefiere la diplomacia tranquila y discreta con la administración Trump

AFP 16/02/2017 - 15:31

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy explicó en una entrevista a la AFP no haber hablado del muro de separación que el presidente de Estados Unidos Donald Trump quiere implantar en la frontera con México, porque prefiere, la diplomacia tranquila y discreta.

"No, yo no he hablado con el señor Trump del muro, he hablado de temas que me concernían a mí directamente", dijo el presidente conservador.

"Fue el señor Trump el que me llamó y hablamos del Brexit, del futuro de la UE, y expliqué claramente mi posición. Hablamos del futuro de la economía española, del futuro de la economía estadounidense, él me habló de la situación de la economía estadounidense -insistió- y eso fue, fundamentalmente", añadió.

En España, "efectivamente algunos me han criticado, pero yo les dije a los socialistas que estaba muy tranquilo porque si ellos estuvieran ahora en el gobierno harían exactamente lo que yo estoy haciendo, que es defender nuestros intereses e intentar construir y no crear problemas", argumentó Rajoy.

La ausencia de mención al tema candente de las relaciones entre EEUU y México, a menudo calificado en España de "patria hermana", ha sido objeto de múltiples críticas en el país, en especial por parte de los partidos de izquierda.

Incluso, se ha llegado a comparar a Rajoy con el expresidente conservador Jose María Aznar, aliado incondicional de Estados Unidos cuando éste decidiera en 2003 una intervención en Irak, que otros aliados y la ONU no apoyaron.

"Fue una llamada en la que se manifestaba la voluntad de Estados Unidos y de su presidente de tener una buena relación con nuestro país y yo creo que eso es muy positivo", argumentó Rajoy.

"Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España. Ya vienen dos millones de turistas aquí... estamos juntos en la OTAN. Hay bases americanas en España. Colaboramos en la lucha contra el terrorismo. ¡Oiga! Hagamos unas relaciones internacionales para construir porque como las hagamos para destruirnos unos a otros me parece que no elegimos el buen camino", dijo el presidente español.

"Mi experiencia de los años que llevo en política es que las cosas se resuelven mejor tranquila y discretamente, no televisándolas y sacando las reuniones en directo, esa es mi experiencia... Comprendo que no tenga muchos incondicionales pero ésa es la mía", apostilló.

mck/pmr/age