BCE.- Trichet ve probable que se produzcan fusiones en la banca europea

27/10/2008 - 17:16

El presidente del BCE afirma que no debe haber "tabúes" ni "cabezas de turco" en la reforma del sistema financiero

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, se mostró hoy convencido de que la actual crisis financiera "va a provocar fusiones bancarias en Europa".

"Debería ser lo que ocurra en este periodo. La reestructuración de las industrias es un fenómeno de las reconversiones y forma parte del funcionamiento normal de las economías de mercado", dijo durante su intervención en el almuerzo informativo 'Perspectivas KPMG', organizado por Europa Press y KPMG.

Trichet no quiso entrar a valorar si este proceso se extenderá a las cajas de ahorros españolas, apuntando que "eso debería responderlo mi amigo Miguel Angel Fernández Ordóñez", y abogó por solicitar moderación salarial a todos los niveles, incluyendo a los banqueros. "He enviado mensajes de moderación a todos los partícipes, no sólo a sindicatos, sino también a la patronal. Siempre les pido moderación", afirmó.

Además, el máximo responsable de política monetaria de la eurozona hizo hincapié en la necesidad de tiempo para que las partes implicadas "asimilen" las diferentes medidas adoptadas, especialmente en el caso de los bancos comerciales y las inyecciones de liquidez sin limite ofrecidas por el BCE a un tipo fijo y sus posibles repercusiones en el alivio de las tasas interbancarias.

REFORMA DEL SISTEMA SIN TABÚES NI CABEZAS DE TURCO.

Por otro lado, el banquero francés afirmó que no debe haber "tabúes" ni "cabezas de turco" en el proceso de reforma del sistema financiero global que será acometido el próximo 15 de noviembre en Washington.

"Nada debe ser dejado de lado, no deben existir tabúes en ninguna parcela, puesto que todas las partes y comportamientos deben mejorarse, mientras que tampoco debe haber ningún cabeza de turco o chivo expiatorio", señaló Trichet, en especial alusión a las agencias de 'rating'.

Asimismo, el máximo responsable de política monetaria de la eurozona indicó que esta cumbre, a la que de momento no ha sido invitada España, debería contemplar una mejora "decisiva e importante" de la transparencia y tomar ejemplo de lo sucedido en la crisis asiática, al mismo tiempo que deberá tratar de eliminar el carácter procíclico inherente a todos los partícipes del sistema, a la par que se reintroduce la disciplina tanto a nivel fiscal, como en la supervisión y la gestión.

Por otra parte, el presidente del BCE defendió la actuación de la institución en esta coyuntura "excepcional" y, a diferencia del ex presidente de la Reserva Federal de EEUU, Alan Greenspan, rehusó admitir que haya cometido errores.

"No podríamos decir algo así", afirmó Trichet, quien en reiteradas oportunidades ha recordado que el BCE ya había advertido del riesgo de que se produjera una importante corrección en los mercados.