EEUU.- Quince bancos de EEUU reciben 27.415 millones en la segunda ronda del plan de rescate del Tesoro

27/10/2008 - 19:50

Un total de quince bancos regionales de Estados Unidos han recibido 34.407 millones de dólares (27.415 millones de euros) en el marco de la segunda fase del plan de rescate diseñado por el Departamento del Tesoro de EEUU, que contempla la inyección de fondos a cambio de la adquisición de acciones preferentes de las diferentes entidades por parte del Tesoro, según los registros oficiales consultados por Europa Press.

En concreto, en esta segunda fase, el banco PNC ha recibido 7.700 millones de dólares (6.135 millones de euros) con los que financiará la reciente adquisición de National City Corporation.

Por su parte, Capital One recibió 3.550 millones de dólares (2.829 millones de euros), mientras que Suntrust y Regions Financial percibieron 3.500 millones de dólares respectivamente (2.792 millones de euros).

Asimismo, Fith Third recibió 3.400 millones de dólares (2.714 millones de euros), BB&T 3.100 millones de dólares (2.474 millones de euros), KeyCorp 2.500 millones de dólares (1.995 millones de euros), Comerica 2.250 millones de dólares (1.796 millones de euros), Northern Trust 1.500 millones de dólares (1.197 millones de euros), Huntington 1.400 millones de dólares (1.117 millones de euros), First Horizon 866 millones de dólares (692 millones de euros), City Nacional 395 millones de dólares (315 millones de euros), Valley National 330 millones de dólares (263,5 millones de euros), mientras que Washington Federal percibió 230 millones de dólares (184 millones de euros) y First Niagara recibió 186 millones de dólares (148,5 millones de euros).

El pasado 14 de octubre, el Tesoro de EEUU confirmó que destinará hasta 250.000 millones de dólares (182.275 millones de euros) a la adquisición de acciones preferentes en las instituciones financieras para fortalecer la capitalización sector bancario privado de EEUU y favorecer el flujo de financiación hacia las empresas y consumidores de EEUU.

Bajo los términos del programa aprobado por la Administración Bush, que tiene carácter voluntario y que forma parte del plan de rescate financiero por importe de 700.000 millones de dólares aprobado el pasado 3 de octubre por la Cámara de Representantes, el Tesoro comprará hasta 250.000 millones de dólares en acciones senior preferentes de aquellos bancos y entidades de crédito que decidan participar en el programa hasta el próximo 14 de noviembre.

El Departamento del Tesoro informó de que la cantidad máxima suscribible a disposición de las entidades que participen en el programa será de 25.000 millones de dólares.

Asimismo, los títulos que serán adquiridos por el Tesoro proporcionarán el derecho a un dividendo anual del 5% durante los cinco primeros años y del 9% a partir de esa fecha. Además, estas acciones senior preferentes no otorgarán derechos de voto.

En una primera fase, los nueve mayores bancos de EEUU (Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York y State Street) recibieron inyecciones de liquidez por importe de 125.000 millones de dólares (99.809 millones de euros).