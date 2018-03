Muere Tony Hillerman, el escritor estadounidense que retrató a los Navajos

AFP 27/10/2008 - 19:55

El escritor y periodista estadounidense Tony Hillerman, célebre por sus novelas enfocadas en las reservas de indígenas Navajos, murió en Nuevo México (suroeste de Estados Unidos) a los 83 años, informó el lunes la prensa local.

Hillerman, quien se encontraba mal de salud desde hacía varios meses, falleció el viernes debido a una insuficiencia pulmonar en un hospital de Albuquerque, indicó el diario de la ciudad Albuquerque Journal.

El escritor nació el 27 de mayo de 1925 en Sacred Heart (Oklahoma), pero se radicó en Albuquerque donde se dedicó a enseñar periodismo en la universidad entre 1966 y 1987.

Siendo muy joven combatió en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, donde resultó herido. A su regreso a Estados Unidos, Hillerman se convirtió en periodista de la Agencia United Press y fue entonces cuando inició su carrera como escritor de novelas policiales que la crítica calificó como "etnológicas", puesto que la mayoría de sus historias se enfocaban en una reserva navajo.

Su héroe, un viejo teniente de la policía tribal, se llamó Joe Leaphorn, personaje que presentó en "The Blessing Way" en 1970, luego creó al investigador Jim Chee en "People of Darkness" en 1978 y otras varias obras que fueron resucitadas después de su gran éxito comercial "Skinwalkers", publicada en 1987.

El autor de "Talking God" y "The Coyote Waits" estaba casado y tuvo seis hijos.

