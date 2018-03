El ex presidente de Bolivia está dispuesto a enfrentar a Morales en las urnas

Agencias 27/10/2008 - 21:48 1 Comentario

El ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, no descarta comandar un proyecto político para hacer frente en las urnas a Evo Morales en las elecciones de diciembre de 2009. "No descarto esa posibilidad, pero hay que trabajar con responsabilidad y sensatez", ha afirmado el ex mandatario conservador.

Sin precisar la naturaleza de su proyecto político y de futuras alianzas, Mesa ha señalado que esperará inicialmente los resultados del referendo del 25 de enero de 2009 que fue convocado para validar o rechazar la nueva Carta Magna que impulsa Morales.

El ex presidente boliviano (2003-2005) y ex comentarista de televisión ha afirmado que "una vez que sepamos el resultado del 25 de enero, empezaremos a hablar de un proyecto político eventual para las elecciones de diciembre", cuando se realicen las elecciones generales anticipadas.