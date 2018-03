Ecuador no tiene "interés" en reanudar las relaciones con Colombia

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha afirmado que no tiene el "menor interés" en reanudar las relaciones diplomáticas con Colombia, tras anunciar que restringirá el ingreso y permanencia de colombianos al país si su vecino no controla la frontera compartida.

"No tenemos el menor interés en reanudar las relaciones diplomáticas", ha expresado el mandatario, quien ha añadido que "el gobierno colombiano, no ha perdido ocasión de manifestarnos su mala voluntad y su cinismo. En esas condiciones, no tenemos el menor interés en reanudar los nexos".

Asimismo, Correa ha anunciado que si Bogotá es "incapaz de ejercer control en su territorio y de continuar las bandas colombianas secuestrando ecuatorianos para retenerlos en Colombia" deberá limitar el ingreso de sus ciudadanos.