El Elíseo condena el ataque realizado presuntamente por EEUU en Siria

Agencias 27/10/2008 - 23:00 Comentarios

El Elíseo expresó hoy su gran preocupación y deploró la pérdida de vidas civiles durante el ataque realizado presuntamente ayer por helicópteros y tropas norteamericanas en territorio sirio, y el en que murieron ocho civiles, informó el Gobierno galo en un comunicado.

Por ello, Francia llamó a la moderación y resaltó su compromiso con el respeto absoluto a la integridad territorial de los Estados. Además, manifestó su deseo de que se investiguen los hechos relacionados con la operación, que ha costado la vida a ocho personas, entre ellas varios niños. Por último, el texto indica que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, transmite sus máximas condolencias a las familias de las víctimas y a sus allegados.

El ataque, que aún no ha sido confirmado ni desmentido por Estados Unidos, ocurrió en la ciudad siria de Abu Kamal, cerca de la frontera con Irak. Estados Unidos acusa a Siria de no contener el flujo de combatientes de Al Qaeda y de otros grupos insurgentes que llegan a Irak para atacar a los militares estadounidenses. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores sirio Walid Al Muallen, calificó hoy el ataque de "agresión terrorista y criminal" y recalcó que "no hubo ningún error".