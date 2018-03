Desgarrador testimonio de chileno torturado durante dictadura argentina

AFP 27/10/2008 - 23:29

El chileno Sergio Méndez brindó el lunes un desgarrador testimonio sobre las torturas que padeció durante la última dictadura militar argentina (1976/83) en un centro clandestino de detención en Neuquén, 1.000 km al sur de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

"En el centro clandestino 'La Escuelita' se apropiaron de mi vida. Estuve vendado todo el tiempo, atado con cadenas en las manos y los pies y solo me dejaban ver cuando me llevaban al baño para limpiarme", relató Méndez, un albañil de 72 años, citado por las fuentes.

Según dijeron, el hombre reveló que lo ponían "desnudo en una cama, lo rociaban con una brocha húmeda y le aplicaban picana eléctrica por todo el cuerpo, también por los testículos".

"A veces me ataban a unos ganchos y me dejaban colgando mientras me golpeaban en el cuerpo", explicó Méndez.

Secuestrado en dos oportunidades por las fuerzas de seguridad luego del golpe de Estado argentino de 1976, el chileno brindó su testimonio en el juicio contra ocho represores acusados de delitos de lesa humanidad.

Méndez fue torturado en dependencias del Distrito Militar de Neuquén, donde funcionaba una oficina de inteligencia exterior cuyo objetivo era detectar el ingreso a territorio argentino de militantes políticos y sociales chilenos que huían de la dictadura de Augusto Pinochet en su país.

"Les quiero preguntar qué guerra reivindican ustedes cuando nosotros hombres de bien fuimos atados, torturados, secuestrados", dijo el anciano, dirigiéndose a los acusados.

"Se entiende que en una guerra los ojos están libres, los pies sueltos y hasta los cadáveres se entregan", agregó.

jos/elg