El hombre de Cleveland que asesinó a un anciano en directo por Facebook se suicida

La policía ha confirmado la muerte del sospechoso, el estadounidense Steve Stephens

El estadounidense Steve Stephens. Imagen: Reuters.

Enlaces relacionados Facebook afirma que tardó 23 minutos en deshabilitar la cuenta del asesino de Cleveland

El hombre buscado por matar en Cleveland (Ohio) a un anciano y retransmitirlo en directo a través de la red social Facebook se ha suicidado este martes tras ser localizado por la Policía en el estado de Pensilvania, lo que pone fin a una persecución en la que las autoridades ofrecían 50.000 dólares de recompensa.

"Steve Stephens fue visto esta mañana por miembros de la (Policía Estatal de Filadelfia) PSP en el condado de Erie. Después de una breve persecución, Stephens disparó y se suicidó", ha explicado el cuerpo en su perfil oficial de Twitter.

Stephens, de 37 años, es el principal sospechoso de la muerte de Robert Godwin, un hombre de 74 años al que supuestamente eligió al azar. En el vídeo del crimen, difundido en Facebook, el atacante pide a su víctima que diga el nombre de una mujer: "Ella es la razón por la que esto está a punto de pasarte".

Robert Godwin, padre de nueve hijos y abuelo de 14 nietos, se cruzó en el camino de Stephens sobre las 14:00 horas (18:00 GMT) cuando paseaba tranquilamente por el barrio de Glenville. En el vídeo puede verse como Stephens va en su vehículo diciendo "encuéntrame a alguien que voy a matar, este tipo aquí mismo, este tipo viejo". Acto seguido, se baja del automóvil y le dice a Godwin que pronuncie el nombre "Joy Lane porque ella es la razón de lo que está a punto" de pasarle. La víctima intenta explicarle que no sabe de qué le está hablando pero Stephens le dispara y lo mata de inmediato. Después, vuelve a su vehículo con la intención de encontrar nuevos objetivos.

En su perfil de Facebook, Stephens publicó antes del asesinato un mensaje sobre Joy Lane, que aparentemente es su exnovia: "He pasado tres años con esta zorra, ojalá nunca la hubiera conocido". "He perdido todo lo que tenía en el juego. No voy a entrar en detalles pero he llegado al límite, estoy realmente en una mierda de asesinato. Facebook, tienes cuatro minutos para decirme por qué no debería estar en el corredor de la muerte. Voy en serio. #equipocorredordelamuerte", escribió en otro mensaje.