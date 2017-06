Seleccionador neozelandés dice que han jugado en campos "mucho peores" que el de San Petersburgo

"Nuestro equipo ha jugado en pastos mucho peores para llegar hasta aquí", declaró el seleccionador neozelandés Anthony Hudson este viernes en la víspera del encuentro inaugural de la Copa de las Confederaciones contra Rusia (15h00 GMT), al ser preguntado por el estado del césped del estadio de San Petersburgo.

El recinto, que debía ser uno delos escaparates de Rusia para el Mundial-2018, se convirtió en un quebradero de cabeza para las autoridades rusas durante la década en la que se construyó el estadio, cuyo presupuesto se disparó a más de 650 millones de euros y cuyo césped tuvo que cambiarse hace un mes, poco después de inaugurarse el campo, por su mal estado.

"Es un estadio increíble y el césped parece en buen estado. Habrá que ver qué ocurre cuando avance el partido, pero las condiciones serán las mismas para los dos equipos", insistió el técnico en la conferencia de prensa oficial.

Nueva Zelanda participará por cuarta ocasión en la Copa de las Confederaciones y en las tres precedentes no logró ni una sola victoria. Aún así, Hudson señaló que si su equipo "está en Rusia no es sólo para formar parte de la fiesta". "Nuestro primer partido es contra Rusia e iremos al partido con un plan para ganarlo. Y haremos lo mismo en el segundo" advirtió sobre las ambiciones de los All Whites.

El técnico inglés, no obstante, admitió que Nueva Zelanda no tiene "el potencial de nuestros rivales, pero realmente tenemos un buen equipo y mucha confianza en nosotros mismos".

"El objetivo es hacer algo significativo" en un torneo en el que en la primera fase se enfrentarán, además de loa anfitriona, a Portugal y México.

