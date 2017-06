Ministro de Economía de Perú ve peligrar su cargo tras comprometedora grabación

El ministro de Economía de Perú, Alfredo Thorne, veía peligrar su cargo tras difundirse una conversación que sostuvo con el contralor de la República, a quien aparentemente pide que de el visto bueno a un contrato público, situación que lo obligó a comparecer el viernes ante el Congreso.

El Parlamento, controlado por la poderosa oposición fujimorista, convocó a Thorne para que explique los términos de esa conversación con el contralor, Édgar Alarcón, cuya grabación fue difundida el último domingo en un programa de televisión.

En ella, ambos abordan el tema de un contrato suscrito con un consorcio privado para la construcción de un aeropuerto en el Cusco, que había sido cuestionado por ser presuntamente perjudicial para el Estado. Para continuar con él, se requería el visto bueno de la Contraloría.

"Todo depende de usted, si pasa Chinchero nos va bien, si se baja Chinchero nos va, pero... mal", se escucha decir a Thorne. El contralor le responde que necesita un aumento de presupuesto para acompañar el proceso y Thorne le dice que, para transferir los recursos falta la firma del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Me dijo el presidente, tú vas a hablar con el contralor, si el contralor te da su promesa, yo lo firmo (...) Ahora lo que tenemos que hacer es convencer al presidente", dice Thorne. Para la oposición, el ministro condiciona al contralor.

"En ningún caso presioné al contralor ni condicioné el presupuesto de Contraloría (...) En ningún momento el presidente me ha instruido pedirle al contralor nada", aseguró Thorne. "Lo último que me imaginaba es que mis palabras iban a ser clandestinamente grabadas. Si no, claramente, hubiese sido mucho más preciso para evitar malas interpretaciones", agregó.

"El ministro dice que cayó en una celada. Es decir, ¿si él sabía que lo iban a grabar, él no coaccionaba al contralor? (...) Hemos pedido la renuncia del ministro para evitar un desgaste político del gobierno", dijo el vocero del fujimorista Fuerza Popular, Luis Galarreta.

Por este mismo caso renunció en mayo el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, quien había defendido la legalidad del contrato, que terminó siendo rescindido.

La oposición ha sugerido censurar a Thorne, facultad que tiene el Parlamento y que obliga al ministro a dejar el cargo. "Tenemos un plan de reemplazo en caso lo peor ocurra, pero no creo que ocurra", dijo el viernes el presidente Kuczynski.

"Una persona honorable no puede seguir en el cargo si las decisiones de la mayoría parlamentaria no muestran el mismo compromiso", dijo Thorne.

Para el oficialismo, la víctima es el ministro. Culpan de grabar la conversación al propio contralor Alarcón, quien actualmente es cuestionado por haber realizado negocios aparentemente incompatibles con su cargo, y quien también es motivo de investigación.

