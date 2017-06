La estrella del country pop de los 90 Shania Twain reaparece con "Now"

AFP 16/06/2017 - 19:06

La cantante de country pop canadiense Shania Twain regresa con un nuevo álbum, "Now", tras un largo período de ausencia.

La icónica artista de country de 51 años lanzará su quinto disco el 29 de septiembre, 15 años después del cuarto, que sacó en 2002.

Twain desveló el primer sencillo, "Life's About to Get Good", compuesto por ella, como el resto de los temas del álbum y a diferencia de sus álbumes anteriores, en los que había trabajado con su marido, Mutt Lange.

Tras divorciarse, la cantante dijo que había perdido su voz debido a problemas emocionales, y tuvo que someterse a una larga terapia para recuperarla.

"Por supuesto que me dio miedo salir después de todos estos años y escribir un álbum por mi cuenta, pero lo hice a propósito para darme un empuje y realmente encontrarme y redescubrirme como compositora", contó el viernes al canal NBC, justo antes de un concierto matutino en el Rockefeller Center de Nueva York.

Muy popular durante la década de 1990, Shania Twain ha vendido 75 millones de discos, gracias sobre todo a éxitos como "You're Still the One".

