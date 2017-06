La presidencia impulsa los negocios de Trump

AFP 17/06/2017 - 0:18

Convertirse en presidente obligó a Donald Trump a renunciar a una serie de cargos ejecutivos en varias empresas, pero al parecer sus ingresos se disparan en su complejo Mar-a-Lago de Florida y con la venta de su libro.

Según un estado de cuenta financiero hecho público tarde el viernes, Trump ganó unos 37 millones de dólares este año en este emprendimiento en Florida, siete millones más que el año pasado.

Desde que asumió la presidencia el 20 de enero, Trump se trasladó con frecuencia a su propiedad de Palm Beach e incrementó la cuota de membresía sustancialmente.

Reiteradamente se refiere a la propiedad como la "Casa Blanca de Invierno" y busca promover el lugar como una residencia presidencial oficial.

Los viajes de Trump a Florida implican el desplazamiento de agentes del Servicio Secreto y miembros del gobierno, que al parecer son pagados por los contribuyentes del condado.

La información fue difundida en formularios emitidos por la Oficina de ética gubernamental. Son menos detallados que los formularios impositivos, que Trump se niega a hacer públicos, rompiendo décadas de tradición, mantenida por sus predecesores.

El documento de 98 páginas muestra también que el hecho de ser presidente aparentemente incrementó los ingresos de Trump provenientes de la venta de su libro "The Art of the Deal" (El arte de hacer negocios) publicado en 1987 y que renunció a los cargos que ostentaba en 565 empresas hacia la fecha en que asumió la presidencia.

Sus activos comprenden desde acciones en los laboratorios Pfizer a fábricas de bebidas en Israel, pero el documento también muestra millones de dólares en deudas.

