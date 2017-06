Martín Rodríguez, el Vladimir chileno que quiere conquistar Rusia

AFP 17/06/2017 - 12:00

En Rusia, Vladimir es sinónimo de poder, y Lenin o Putin, que comparten este nombre de origen eslavo es el mayor ejemplo. Un joven chileno, Martín Rodríguez, que de segundo se llama como los dos afamados políticos rusos, busca también conquistar el país que organiza la Copa de las Confederaciones.

En Chile le comparan con Alexis Sánchez y ya le han definido como el sucesor de la estrella de la Roja y del Arsenal.

"Desde que me llamaron me sentí muy feliz, siempre fue un sueño representar a mi país", dijo el jugador el viernes en Moscú.

"Todos sabemos lo que ha conseguido la 'Generación Dorada' (dos títulos continentales en 2015 y 2016) y estoy orgulloso de formar parte de este equipo y trabajar duro para llegar un día a ser titular", añadió.

Martín Vladimir Rodríguez Torrejón, que el 5 de agosto cumplirá 23 años, comparte con el tocopillano su estatura (1,70 m) y su velocidad.

Esto hace de Martín Rodríguez un jugador desequilibrante, de una rapidez endiablada, con buen manejo de las dos piernas y gran disparo desde media y larga distancia.

Acostumbra a partir desde la banda izquierda y su capacidad de desborde le permite llegar hasta la línea de fondo para sacar un centro o dar una asistencia a un compañero, sin dejar de acompañar la jugada por si tiene que ser él quien finalice.

Hasta aquí, estas características se podrían aplicar también al perfil del '7', pero Sánchez es por ahora mucho más goleador. Sin embargo, no hay que olvidar que Alexis no se convirtió en un 'killer' hasta su última temporada en el Udinese (2010-2011), la que le permitió fichar por el Barcelona.

No fue la calidad como goleador la que hizo que Martín Rodríguez destacara en Colo Colo, uno de los grandes de Chile en el que también jugó Sánchez, ni el que le hizo fichar en diciembre pasado por el Cruz Azul mexicano.

- Fichaje por el Cruz Azul mexicano -

Pero en la liga azteca, pese a la complicada temporada del equipo dirigido por el español Paco Jémez, el vistoso juego de Martín Rodríguez ha seguido llamando la atención, pese a anotar solo un gol en el Torneo Clausura y otro en la copa, al punto de ser convocado por Juan Antonio Pizzi para disputar la Copa de las Confederaciones.

"El balance en México es muy positivo. Me costó la altura, pero me acoplé bien y jugué muchos partidos y eso me dio el paso para jugar en esta Confederaciones", declaró Martín Rodríguez, que vestirá el '16'.

Aunque fue el anterior seleccionador, Jorge Sampaoli, el que hizo debutar al jugador nacido en la pequeña localidad de Diego de Almagro (al norte del país) en un amistoso contra Haití en un amistoso disputado el 9 de septiembre de 2014 en Estados Unidos.

Y cosas del destino, Alexis Sánchez es duda para el primer partido contra Camerún por un golpe recibido, lo que podría llevar al joven Martín Rodríguez a disputar más minutos de lo esperado en un principio.

"Todos saben lo que significa Sánchez en la selección; yo recién estoy apareciendo. Puedo ser una alternativa si lo considera el profesor, pero Alexis está en otra dimensión. Sólo trato de aprender de él", dijo humildemente.

A Rusia llega con un escaso bagaje de dos partidos internacionales y sin haber marcado aún con La Roja, pero con el nombre de Vladimir se puede conseguir cualquier cosa en Rusia.

