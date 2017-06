Más de 30.000 abejas conquistan un emblemático edificio de Times Square

Unas 30.000 abejas decidieron asentarse en una de las vigas salientes del One Times Square, un emblemático edificio de la plaza neoyorquina que recibe el mismo nombre. Los dueños del edificio tuvieron que llamar a un experto para poder solucionar el problema y que se llevara a las abejas a otra parte.

Andrew Cote, un apicultor de cuarta generación, fue el encargado de aspirar cuidadosamente a las decenas de miles de insectos para después llevarlos a las afueras de la ciudad.

One Times Square, también conocido como 1475 Broadway, New York Times Building, New York Times Tower o simplemente Times Tower, es un rascacielos de 120 metros de altura y 25 plantas, diseñado por Cyrus L. W. Es conocido por las celebraciones de Año Nuevo y la cuenta atrás con el descenso de una bola gigante.