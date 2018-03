Crónica EEUU.- Los medios estadounidenses hacen quinielas sobre los futuros miembros del Gobierno de Obama

Lawrence Summers, para Tesoro, Robert Gates, para seguir en Defensa, y John Kerry para el Departamento de Estado, los que más suenan

Despejada ya la duda de quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca, ahora la atención está centrada en saber quiénes serán los miembros del gabinete que formará el demócrata Barack Obama. El presidente electo, según informan hoy todos los medios, ya tiene prácticamente configurado su equipo de transición, por lo que ahora se hacen apuestas sobre quiénes ocuparán los principales cargos en la nueva Administración.

Según la cadena CBS, Obama prevé esperar a después de Acción de Gracias, que este año se celebra el 27 de noviembre, para anunciar su gabinete, ya que quiere elegir a sus miembros con cuidado y sin prisas, teniendo en cuenta la delicada situación en la que herederá el Gobierno de George W. Bush.

La cadena afirma, citando fuentes del entorno de Obama, que éste no ha tomado una decisión sobre su jefe de gabinete, que sin embargo todos los medios dan por hecho que será Rahm Emanuel, miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Illinois y antiguo miembro de la Administración Clinton, al que conoce de Chicago. La cadena FOX News va más lejos y afirma que ya ha aceptado pero públicamente no lo dirá.

En el equipo de transición se prevé, según todas las quinielas, que estén John Podesta, ex jefe de gabinete de Bill Clinton y Valerie Jarrett, una de las principales asesoras de Obama y amiga personal de éste, así como Peter Rouse, el jefe de gabinete del senador por Illinois.

Según el 'New York Times', que cita fuentes demócratas, Dan Pfeiffer, director de comunicación de la campaña del demócrata, será el director de comunicación de este gabinete de transición, mientras que Stephanie Cutter, consejera de Obama y ex ayudante del senador Edward Kennedy, será la portavoz.

SECRETARIO DEL TESORO

Las principales cadenas de televisión y periódicos coinciden en señalar que el nombramiento prioritario para Obama, dada la situación económica del país --"la peor crisis en 70 años", según ha reconocido él mismo--, es el del secretario del Tesoro. Los nombres que se apuntan para este puesto coinciden y también el que tiene más probabilidades.

En un especial realizado por 'Newsweek', la revista se dedica a analizar los perfiles de los candidatos a este puesto y sitúa como el que más opciones tiene a Lawrence Summers, quien ya ocupó el cargo con Bill Clinton en el último año de su mandato. Ex presidente de Harvard, según esta publicación "es valorado por su gran experiencia en gestionar crisis financieras". Además, añade, "ha estado constantemente junto a Obama" en los últimos tiempos tras la caída del mercado estadounidense.

En segundo lugar, se apunta a Timothy Geithner, presidente del Banco de Reserva Federal de Nueva York, "muy valorado por su papel para evitar la quiebra de Wall Street este otoño" y que ya fue subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, aunque tiene en su contra que debido a su buen papel en el puesto actual podría permanecer en él.

En las quinielas para este puesto, y con igualdad de oportunidades, también están, según 'Newsweek', el multimillonario Warren Buffet, quien ha asesorado a Obama durante la crisis financiera y se cree podría dar confianza a los mercados pero cuya edad, 78 años, podría perjudicarle; así como el actual gobernador de New Jersey, John Corzine, ex copresidente de Goldman Sachs. Otros medios incluyen en esta pugna al ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker.

Este último, según la ABC, podría formar parte de un "comité económico de emergencia" que Obama estaría estudiando crear y del que también formarían parte Buffet, el ex secretario del Tesoro Bob Rubin y la ex jefa del consejo económico de Clinton Laura Tyson.

SECRETARIO DE DEFENSA

Con dos guerras abiertas actualmente en Irak y Afganistán, son varios los medios, entre ellos 'Newsweek' y la ABC, que apuntan a que Obama, que ya ha indicado que intentará incorporar a su Administración a republicanos, podría mantener en el cargo al actual secretario de Defensa, Robert Gates. Según la revista, la opción de Gates sería la que más probabilidades tendría, "al menos por un periodo, posiblemente con el asesor de Obama Richard Danzig, ex secretario de la Marina, como su 'número dos'".

Tanto demócratas como republicanos, afirma 'Newsweek', han alabado de Gates que ha llevado "moderación y pragmatismo al Pentágono" y su continuación permitiría a Obama "la necesaria continuidad en las zonas de guerra de Irak y Afganistán hasta que la nueva Administración se pone en marcha". No obstante, se advierte, no permanecería mucho tiempo en el cargo.

De no ser Gates, la segunda opción que se baraja es Chuck Hagel, el gobernador republicano de Nebraska, "marginado en su partido por su oposición a la guerra de Irak y un duro crítico de Bush", además de veterano de la guerra de Vietnam. También circulan los nombres para este puesto, aunque con menos opciones, del propio Danzig así como John Hamre, actualmente presidente de la Junta de Política de Gates y presidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Junto a estas dos carteras, la tercera en importancia en estos momentos es el Departamento de Estado. Según 'Newsweek', Obama podría optar por el ex candidato a la presidencia John Kerry. El actual senador por Massachusetts fue de los primeros en apoyar al presidente electo y en parte el responsable de su fulgurante carrera, ya que él fue el artífice de que diera un importante discurso en la Convención Demócrata de 2004 que le hizo saltar a la escena pública.

En segunda opción se sitúa Bill Richardson, actual gobernador de Nuevo México y ex secretario de Energía con Clinton, quien ya tiene experiencia en "negociar con adversarios en el extranjero, como Corea del Norte". Además, resalta 'Newsweek', "Richardson aportaría a Obama el hispano" que éste necesita para reconocer que en buena medida su victoria se la debe a los votantes latinos.

Otros nombres que suenan para el puesto son los de Richard Lugar, durante un tiempo su mentor en el Senado y que sería la figura republicana de alto nivel que Obama desearía incorporar a su gabinete, si bien sus 75 años plantean dudas respecto a su capacidad de cumplir con su mandato; así como el de Richard Holbrooke, muy cercano al futuro vicepresidente Joe Biden y considerado como "uno de los negociadores más talentosos del Cuerpo Diplomático estadounidense".

OTROS NOMBRAMIENTOS

En su artículo, 'Newsweek' también habla de los favoritos para otros cargos como el de fiscal general o el consejero de seguridad nacional. Para el primero señala a Eric Holder, que ya fue subsecretario con Clinton; Charles Ogletree, profesor de Derecho de Harvard que tuvo como alumno a Obama y su mujer; y la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano.

Para la Seguridad Nacional se barajan dos nombres, siendo el favorito Gregory Craig, el abogado que defendió a Clinton durante su 'impeachment' y que ha formado parte del círculo más próximo a Obama durante la campaña. También se apunta a James Steinberg, quien ya ocupó el cargo de viceconsejero de Seguridad Nacional durante la era Clinton, pero que llegó a la campaña de Obama recientemente.

Por su parte, la CBS apunta otros nombres para el gabinete de Obama. Así, señala a la gobernadora de Kansas, Kathleen Sebelius, para la Secretaría de Educación, Comercio, Energía o Sanidad y Servicios Humanos, mientras que afirma que el gobernador de Pensilvania, Ed Rendell, podría ocupar la cartera de Energía o Transportes.