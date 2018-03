El brasileño Juninho Pernambucano hace caer records

AFP 6/11/2008 - 14:42

El brasileño Juninho Pernambucano, que abrió el marcador al lograr su gol número 40 en tiro libre con los colores del Lyon, el miércoles frente al Steaua de Bucarest (2-0) en Liga de Campeones, hace caer records cuando se aproxima su retirada.

Tras llegar en junio de 2001 procedente del Vasco de Gama, Juninho Pernambucano, siete veces campeón de Francia, que cumplirá 34 años en enero, se ha convertido, con 94 goles entre todas las competiciones, en el cuarto máximo goleador de la historia del club.

Juninho ha igualado el número de goles del argentino Néstor Combín (1959-1964).

En la escena europea, igualó a su compatriota Sonny Anderson (1999-2003), con el que comparte la posición de máximo goleador del Lyon en copas de Europa con 16 tantos, aunque Juninho ha marcado todos en Liga de Campeones.

"Sonny era un gran goleador y yo no me considero como tal. Por otra parte, él sólo ha jugado cuatro años en Lyon y yo llevo ocho", afirma Juninho.

"No pensaba marcar tantos goles de tiro libre cuando llegué aquí. Tal vez veinte, pero no cuarenta. Es verdad que son muchos, pero he progresado mucho en todos los aspectos desde mi llegada", reconoce Juninho.

"Espero no detenerme aquí y continuar marcando para ayudar al equipo a ganar. Mi objetivo es intentar jugar bien, de hacer bien mi trabajo, que se basa mucho en los tiros libres", añade el capitán del Lyon.

"Me satiface saber que escribo una página en la historia del club y me gustaría seguir haciéndolo", insiste Juninho.

El tercer máximo goleador de la historia del Lyon, Serge Chiesa (detrás de Fleury Di Nallo y Bernard Lacombe), marcó un total de 134 goles entre todas las competiciones, lo que será difícil de alcanzar, según Juninho.

"¿Pero los 100 goles por qué no? Pienso en ello. Tal vez en esta temporada", afirma el brasileño.

"Hice toda la preparación de pretemporada este verano al contrario que en años precedentes y presto atención a mi vida privada", explica.

"La plantilla es más amplia que la temporada pasada, por lo que puede haber rotaciones. No jugué algunos partidos y me siento más descansado", añade el sudamericano.

"Si continúo así, pienso que puedo hacer una buena temporada, tal vez mejor que las otras", concluye Juninho, que indicaba la semana pasada "querer tener una retirada en pleno éxito".

fjt/cnp/psr