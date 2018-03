Los soldados estadounidenses no celebraron demasiado la victoria de Obama

AFP 6/11/2008 - 16:34

Cuando CNN anunció que el estado de Pensilvania había votado por Barack Obama, un soldado estadounidense de la base Speicher, en Irak, exclamó un "¡ya está!", en medio de camaradas despechados, mientras algunos militares negros sonreían discretamente.

Desde la mañana temprano, el principal refectorio de la base militar de Speicher, al norte del país, se llenó de soldados que regresaban o estaban a punto de salir a una misión. Dos pantallas transmitían la noche electoral mientras ellos desayunaban.

Unos 6.000 militares estadounidense están desplegados en esta base cercana a Tikrit, región natal del ex dictador Saddam Hussein.

"Nos llegó nuestra hora, chicos", dijo en tono de broma un joven soldado negro de la 101 División aerotransportada a sus camaradas de la unidad.

La televisión muestra a decenas de miles de personas aglutinadas en Chicago para escuchar con fervor al candidato demócrata.

Obligados a mantenerse cautos ante la prensa por orden del estado mayor, los soldados desconfían de los periodistas y en el fondo se interesan poco por la elección.

"No me gustan los políticos, incluso si son un mal necesario. No estoy apresurado por saber a dónde me van a enviar después de Irak", dijo John Rodgers, de Nuevo México, que irá a rezar después de comer jamón, muesli y plátano.

Afuera, soldados salen de sus vehículos blindados y se apresuran para entrar. A lo lejos, militares corren en un estadio abandonado. Los helicópteros blackhawk comienzan el balet aéreo. En el horizonte, el sol está rojo.

En la parada del autobús junto al refectorio, Maggie, una enfermera militar da saltitos para calentarse con su M-16 colgada al hombro.

"Siempre voto republicano, pero detesto verdaderamente a Sarah Palin. Entonces voté por Obama, incluso si no estoy totalmente convencida", dijo sin entusiasmo.

Según un oficial estadounidense de alto rango interrogado recientemente por la AFP y que pidió el anonimato, las dos terceras partes de los soldados desplegados en Irak votaron a favor de John McCain.

En su autobús, el chófer, Kareem, sonríe ampliamente. Este enorme negro de unos cincuenta años y originario de Houston (Texas), siente cercana la victoria, a medida que la radio del ejército estadounidense difunde música estilo country sin pausas para el informativo.

"¡Vamos por fin a tener un presidente afro americano! Los blancos tuvieron 43 presidentes, pueden ya dejarnos uno", considera este estadounidense que trabaja para la KBR, principal compañía privada utilizada por el ejército estadounidense en Irak.

Son las siete de la mañana. Al norte de Speicher, una sargento y un soldado discuten sobre la misión prevista. "¿A donde vas? Obama ganó, acaba de obtener el estado de Virginia", dice el soldado.

"¡Diablos!" responde la sargento golpeándose el pecho con el puño.

"Será el infierno para el ejército", dice. "Sí, es una malísima noticia", dice el soldado.

Durante la noche, nadie se quedó en el refectorio para seguir los resultados. Sólo el soldado John Irvin observa la CNN, que anunciará a las dos de la mañana las primeras encuestas a la salida de las urnas.

Alrededor de él, cocineros paquistaníes y guardias ugandeses miran con interés a la cadena del ejército estadounidense AFN News, que transmite las informaciones de CNN y Fox News.

Otros cálculos electorales deben ser anunciados, pero la cadena interrumpe bruscamente la difusión de CNN para transmitir un programa del Pentágono.

John Irvin deja escapar un insulto. "Pero ¿qué hacen?", pregunta. Desplegado en Irak desde hace unos doce meses, no ha votado.

"No me gustan ni McCain ni Obama, pero me gustaría por lo menos saber (el ganador)", dice recogiendo su M-16 y poniéndose la gorra. "No tengo televisión en mi tienda. Tendré que esperar a por la mañana para conocer" los resultados, concluye.