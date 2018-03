Venus Williams no tiene piedad de su hermana Serena en la Copa Masters

AFP 6/11/2008 - 21:42

La estadounidense Venus Williams se aseguró el jueves una plaza en las semifinales de la Copa Masters de Doha tras derrotar por 5-7, 6-1 y 6-0 a su hermana Serena.

Venus Williams logró su tercera victoria en tres días y se aseguró terminar en la primera plaza del Grupo Marrón, pasando a semifinales de la Copa Masters junto a la serbia Jelena Jankovic y la rusa Vera Zvonareva.

Serena, que sólo suma una victoria, necesita derrotar a la campeona olímpica Elena Dementieva el viernes si quiere unirse a su hermana Venus.

"No lograba mantener la bola en la pista. No sé por qué", se lamentó Serena Williams entre lágrimas. La campeona del US Open acababa de sufrir su primer 6-0 en 18 duelos entre las hermanas.

"Nunca antes había jugado así. Tampoco he estado en una situación donde no podía hacer nada para cambiar la suerte del partido. Estaba muy frustrada", añadió la menor de las Williams.

El partido había arrancado bien, con una lucha cerrada entre las dos hermanas hasta el 5-5 antes del break decisivo en favor de la menor de las Williams en el undécimo juego. Y después, nada más o casi para Serena, que sólo logró anotarse un juego en los últimos trece.

"No parezco una jugadora del Top 8 sino una Top 600 en juveniles", añadió con una pizca de humor forzado la estadounidense.

Por su parte, Venus Williams, que nunca ha alcanzado la final del Masters, estaba afligida por el mal trago de Serena. "No podía hacer nada para ayudarla".

Antes, la número uno mundial Jelena Jankovic avanzó a semifinales por primera vez con una victoria ante la rusa Svetlana Kuznetsova por 7-6 (8/6) y 6-4.

La victoria de la serbia ante Kuznetsova dio el pase a semifinales a Vera Zvonareva, la última clasificada para la Copa Masters de Doha.

Jankovic y Zvonareva suman dos victorias en el Grupo Blanco, y ni Kuznetsova ni la serbia Ana Ivanovic, ex número uno mundial, pueden ya clasificarse.

En el último partido, la rusa Dementieva derrotó a su compatriota y número dos mundial Dinara Safina por 6-2 y 6-4, y se jugará el pase a semifinales el viernes ante la menor de las Williams.

