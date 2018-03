Nicaragua: temor a fraude por ausencia de observadores en elección municipal

AFP 6/11/2008 - 22:09

Las elecciones municipales del domingo en Nicaragua se celebrarán en medio de una alta polarización entre liberales y sandinistas, y denuncias de posible fraude ante la negativa del Tribunal Electoral a acreditar observadores nacionales.

La contienda electoral está concentrada entre liberales y sandinistas, con posiciones políticas antagónicas, quienes aspiran a mantener o aumentar el número de alcaldías ganadas en los últimos comicios locales, en 2004.

Otras tres agrupaciones minoritarias que participan en la contienda tienen menos posibilidades de triunfo, según los sondeos de opinión.

Los comicios se celebrarán en 146 de los 153 municipios, debido a que fueron suspendidos en siete localidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte.

La campaña electoral, que culminó el miércoles, se vio empañada en las últimas semanas con incidentes de violencia entre seguidores de ambos bandos en la capital y ciudades como León y Masaya.

Tanto el gobierno de izquierda como la oposición se acusan mutuamente de preparar supuestos actos de violencia o fraude el día de las votaciones para infundir temor a la ciudadanía y que no asista a los centros de sufragio.

"Todo está previsto para que se realicen las elecciones el domingo en tranquilidad", declaró a la prensa el portavoz del Consejo Supremo Electoral (CSE), Félix Navarrete.

Según Navarrete, el CSE desestimó acreditar a grupos de observación electoral nicaragüenses por "razones de tiempo" pese a insistentes solicitudes de organismos como Etica y Transparencia y el Instituto para la Democracia.

El CSE "ha decidido que no van a haber observadores" ya que quienes garantizarán el voto son los fiscales de los partidos que estarán en cada centro de votación, señaló Navarrete.

El funcionario manifestó que el hecho de que no haya observadores "no significa que las elecciones no vayan a ser transparentes y profesionales".

El único grupo de observadores acreditado por el CSE es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, integrado por magistrados de tribunales electorales de la región, pero que la oposición rechaza porque señala que sus miembros son de izquierda y aliados del gobierno de Nicaragua.

Etica y Transparencia, en un desafío al tribunal, anunció que al margen de que tenga o no acreditación, vigilará los comicios con una red de 30.000 voluntarios, según su coordinador Roberto Courtney.

Debido a que cada observador no podrá ingresar o permanecer dentro del centro de votación para realizar la labor de vigilancia, aprovechará el momento de votar como cualquier ciudadano, explicó Courtney.

La Policía suspendió a partir de este jueves las tareas administrativas para desplegar todas sus fuerzas al aseguramiento de las elecciones con patrullajes en las calles y resguardo a los centros de votación, según un comunicado de esa entidad.

En tanto, el ministerio del Trabajo suspendió un largo feriado que había ordenado desde este viernes al lunes, ante una ola de repudio del sector privado y la oposición.

La oposición había denunciado que tras la decisión del ministerio existía la intención de desmovilizar a la ciudadanía, induciéndola a salir de vacaciones durante este feriado, ante lo que el líder liberal y ex presidente Arnoldo Alemán llamó a los trabajadores a mantenerse en la capital y votar.

El sector privado amenazó con paralizar las actividades comerciales y productivas de forma prolongada.

jr/fj/rpl