El periodista turco-alemán Dogan Akhanli no cree que un juez español decrete su extradición a Turquía

22/08/2017 - 9:53

El periodista turco-alemán Dogan Akhanli, sobre el que pesa una orden de detención emitida por Turquía por supuesta pertenencia a organización terrorista --algo por lo que ya fue absuelto en 2011--, ha mostrado su confianza en que la Justicia española no haga efectiva su extradición al país gobernado por Recep Tayyip Erdogan.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Akhanli, que fue detenido en Granada el pasado sábado y puesto en libertad condicional por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el domingo, ha argumentado que con el Gobierno alemán --la canciller alemana, Angela Merkel, se posicionó en contra de su extradición a Turquía-- y la opinión pública de su parte, así como el material jurídico de sus abogados, tiene "bastantes posibilidades de que los españoles" no le envíen a su país de origen.

Así lo ha expresado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, en las que ha calificado de "natural" que se produjese su detención al existir una orden de Interpol de por medio, pero ha dicho que ahora toca plantearse "si Turquía se comporta de la manera correcta", país al que ha acusado de pretender "eliminar todas las voces críticas (con Erdogan) que viven en Europa".

Preguntado sobre su presunta vinculación a una organización terrorista, el periodista ha afirmado que la supuesta banda a la que se le vincula no existe. "En el escrito de acusación se menciona tres veces a esta organización de tres maneras distintas", ha revelado Akhanli, quien ironizaba diciendo que tras su detención en España había leído en la prensa una cuarta forma de referirse al presunto grupo terrorista al que pertenece según el Gobierno turco.

"ESTOY AYUDANDO AL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN"

Asimismo, ha reconocido que él no se considera "políticamente importante" y que no comprende por qué le persigue de esa manera Turquía. "No sé ni cuánta gente me lee", ha aseverado, antes de defender que con sus artículos ayuda "al proceso de democratización" de Turquía.

Según mantiene, los verdaderos motivos por los que Erdogan quiere su encarcelación son las cuestiones que plantea sobre la democratización del país, sus escritos sobre el "pasado violento" del Estado turco y el reconocimiento del genocidio armenio, "tema tabú allí".

"Llevo viajando mucho por Europa y nunca me ha pasado nada. Fue un auténtico 'shock' haber sido detenido en el país de Lorca", ha lamentado este periodista residente en Colonia (Alemania) desde 1995.

Este es el segundo caso en este mes de un escritor con nacionalidad turca que es apresado en España por una orden internacional interpuesta por el Ejecutivo de Erdogan. El pasado 3 de agosto era detenido en Barcelona Hamza Yalçin, periodista turco-sueco, por quien también se ha interesado la Embajada de su país de acogida, pero que, a diferencia de Akhanli, aún se encuentra en prisión a la espera de que Turquía solicite formalmente su extradición --de no hacerlo en 40 días desde su arresto, sería puesto en libertad--.