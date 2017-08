Comienza en China el juicio contra el prominente abogado de Derechos Humanos Jiang Tianyong

22/08/2017 - 12:07

Este martes ha comenzado en la provincia de Hunan el juicio contra el prominente abogado chino de Derechos Humanos Jiang Tianyong, que desapareció en noviembre cuando se disponía a visitar a Xie Yang, un compañero de profesión, y fue acusado posteriormente de subversión.

PEKÍN, 22 (Reuters/EP)

El Tribunal Popular Intermedio de Changsha, en la provincia central de Hunan, ha señalado en un comunicado que la primera vista del juicio sería retransmitida en "streaming".

No obstante, la corte no ha publicado los vídeos en tiempo real. La mujer de Jiang, Jin Bianling, que reside en Estados Unidos, ha indicado a Reuters que ella no recibió ningún tipo de notificación sobre la celebración del juicio.

Jiang ha criticado en numerosas ocasiones la puesta en marcha de una serie de medidas por parte del Gobierno contra disidentes en el país, lo que habría provocado el encarcelamiento de miles de activistas y abogados de Derechos Humanos desde 2015.