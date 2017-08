Reino Unido plantea una guía de colaboración con la UE para resolver futuras disputas transfronterizas

22/08/2017 - 16:33

El Gobierno de Reino Unido ha abogado por establecer un marco "recíproco" de colaboración con la UE que permita agilizar la resolución de futuras disputas fronterizas tras la consumación del Brexit, con vistas a dar "certidumbre" a empresas e individuos.

Un documento divulgado por Londres de cara a la futura ronda de negociaciones revela la voluntad del Ejecutivo de Theresa May de cerrar algún tipo de acuerdo en materia de resolución de conflictos. Así, ha puesto como ejemplos disputas entre una empresa y un proveedor, quejas de consumidores o problemas de índole familiar como divorcios o adopción de niños en los que las partes implicadas no estén en el mismo país.

"Una estrecha cooperación en este ámbito no sólo beneficia a los ciudadanos de Reino Unido que viven en la UE, también a los 3,2 millones de ciudadanos de la UE que residen aquí, en Reino Unido", ha defendido un portavoz del Gobierno británico en el comunicado.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que, "si surgen problemas", estos sean resueltos de forma "justa y sensata". En aras de esta "claridad", Londres ha propuesto que quede claro el sistema judicial que se hará cargo, qué leyes se tendrán en cuenta o si la sentencia dictada en un determinado país deberá ser reconocida plenamente por el otro.

El ministro de Justicia, David Lidington, ha defendido en la BBC que es necesario "un paquete de acuerdos de cooperación todavía más estrecho" al que existe actualmente. "Si eres una mujer alemana que se divorcia de un marido británico, si eres un padre británico cuyos hijos han sido trasladados a Grecia, si eres un sueco que ha comprado 'on line' a una compañía británica y crees que te han estafado, debes poder corregirlo (...) sin burocracia", ha explicado.

El documento, no obstante, no aclara cuál podría ser el futuro marco de relación legal entre Reino Unido y la UE si, como ha prometido May, las autoridades británicas dejan de reconocer la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.