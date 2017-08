Dimite el asesor antiterrorista de la Casa Blanca Sebastian Gorka

26/08/2017 - 10:44

Sebastian Gorka, asesor antiterrorista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado su dimisión este viernes, según han informado a CNN fuentes de la Casa Blanca.

WASHINGTON, 25 (Reuters/EP)

La dimisión de Gorka, que también formaba parte del Grupo de Iniciativas Estratégicas de la Casa Blanca, se suma a la de un gran número de asesores que han dejado de trabajar para la Administración durante los últimos meses, como el ex asesor de estrategia Steve Bannon, el ex jefe de gabinete Reince Priebus y el ex secretario de prensa Sean Spicer.

El diario 'The Federalist' ha indicado que Gorka ha comunicado que su salida de la Casa Blanca se debe a que se encuentra insatisfecho con el estado actual de la Administración Trump. "Como resultado, lo mejor que puedo hacer para apoyar al presidente Trump es dejar la Casa Blanca y hacerlo desde fuera", ha aseverado.

El hasta ahora asesor del dirigente era uno de los principales apoyos de Trump en la Casa Blanca. Gorka ha trabajado para el magnate desde 2015.

No obstante, los comentarios realizados por el ahora ex asesor presidencial durante la campaña electoral muestran que éste tenía objeciones respecto a la política exterior de Trump y las medidas antiterroristas.

VINCULACIÓN A NEOZANIS

Este martes, varios senadores demócratas instaron a la Administración Trump a confirmar si Gorka, que nació en Reino Unido y cuenta con la nacionalidad estadounidense, estaba siendo investigado por pertenecer presuntamente a una organización húngara neonazi.

"Como asesor antiterrorista, Gorka está en un puesto de gran importancia. El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si el asesor de la Casa Blanca está siendo investigado", señalaron entonces los senadores Dick Durbin, Richard Blumenthal y Benjamin Cardin, que han acusado al ex asesor de haberse hecho con la nacionalidad estadounidense de forma ilegal.

Los tres congresistas solicitaron en marzo que se abriera una investigación contra Gorka por "falsificar su solicitud para obtener la nacionalidad estadounidense".