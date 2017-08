El relato de una superviviente se convierte en la nueva arma contra el matrimonio infantil en Indonesia

29/08/2017 - 13:37

KUALA LUMPUR, 29 (Thomson Reuters Foundation/EP) La pobreza y la tradición conducen a diario a 3.500 menores de edad al matrimonio en Indonesia, donde han comenzado a crearse redes de empoderamiento para que las niñas consigan detener estos enlaces prematuros.

Una de cada cuatro chicas se casa antes de cumplir los 18 años en Indonesia, exponiéndolas a redes de explotación, violencia sexual, abuso doméstico y a peligro de muerte durante el parto, según ha informado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este tipo de matrimonio es tan común en Indonesia que si una menor no se ha casado antes de los 16 años es tachada de "virgen vieja".

Los padres de la indonesia Sanita Rini intentaron desposarla a los 13 años con un motero siete años mayor que ella que ayudó a la familia de "su futura esposa" a pagar las deudas del hogar. "Estaba estupefacta. Lloré, estaba muy enfadada", ha manifestado Rini, ahora con 22 años, en declaraciones a Thomson Reuters Foundation. "Mis amigas, que se casaron siendo muy pequeñas, no pudieron continuar la escuela y su vida se acabó", ha añadido.

Sin embargo, Rini, que era la más joven de cinco hermanos, consiguió detener su matrimonio al llegar a un acuerdo con sus padres: "Les pregunté a mis padres cuánto se habían gastado en mí, en mi educación. Les dije que les iba a devolver el dinero si me dejaban seguir estudiando. Si me forzaban a casarme, no iban a ver ni un solo céntimo".

Rini se ha graduado en la universidad y ha hablado de su experiencia en Japón y en Países Bajos, de la que sus padres se sienten muy orgullosos.

TEJIENDO REDES

Terminados sus estudios universitarios, Rini es vicepresidenta de la organización indonesia Coalición de Chicas Jóvenes, donde trabaja empoderando a otras chicas para que luchen contra estos matrimonios concertados.

El objetivo de la organización es alcanzar la igualdad de género fomentando charlas, difundiendo lecturas y trabajando con las menores y de forma adicional con sus padres, para convencerles de la importancia de la eduación y animarlos a permitir que sus hijas continúen con sus estudios al menos hasta la mayoría de edad.

El grupo, que se formó en marzo, cuenta con 180 participantes de entre 15 y 24 años de edad, entre las que se encuentran supervivientes a estos enlaces como Rini, que comparte sus experiencias para que las menores tengan una visión del futuro diferente a la tradicional. "Quiero decirles a las chicas que no están solas, que tienen suficiente poder para decir no", ha señalado.

Rini espera que los representantes políticos se interesen en recordar este problema, formulando políticas y promulgando leyes que contribuyan a solucionarlo. "Mi sueño es ver que las niñas y los niños indonesios disfrutan de sus derechos en igualdad", ha concluido Rini.