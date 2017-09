Mattis desvela que ha firmado varias órdenes para el envío de tropas adicionales a Afganistán

31/08/2017 - 19:41

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, ha desvelado este jueves que ha firmado varias órdenes para el envío de tropas adicionales a Afganistán, sin dar detalles acerca del número concreto que será enviado al país centroasiático.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Sí, he firmado órdenes, pero no está completado", ha dicho desde el Pentágono, según ha informado el diario estadounidense 'The Washington Examiner'. "En otras palabras, he firmado alguna de las tropas que irán, y estamos identificando cuáles serán específicamente", ha agregado.

El anuncio ha llegado apenas un día después de que el Departamento de Defensa reconociera que Washington tiene desplegados a 11.000 militares en Afganistán, una cifra superior a los 8.400 reconocidos por la antigua Administración de Barack Obama.