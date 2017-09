Ghani vuelve a pedir a los talibán que se unan a un proceso de paz en Afganistán

1/09/2017 - 10:24

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha hecho este viernes un llamamiento a los talibán para que se unan a un proceso de paz, en el marco de su mensaje con motivo del Eid al Adha (Celebración del Sacrificio).

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Los grupos armados antigubernamentales deben elegir. Es momento de que elijan si son afganos y han crecido en la patria afgana o si son una herramienta de los jariyíes (una de las tres ramas teológicas del Islam junto al sunismo y el chiísmo) que crean divisiones (en el país)", ha dicho.

"Una vez más, extiendo la mano de la paz a todos ellos y les digo que la paz es la orden de Dios", ha manifestado el mandatario afgano, según ha informado la cadena de televisión local Tolo TV.

Asimismo, ha ensalzado "los continuos sacrificios" de las fuerzas de seguridad en la lucha contra los grupos insurgentes, pidiendo a la población que permanezca unida tras los últimos atentados que han sacudido el país.

"Debe estar claro que los ataques contra cualquier lugar sagrado, sean mezquitas o centros académicos, es un ataque contra los afgano y debe ser condenado por todos los afganos", ha recalcado Ghani.

Por último, ha enviado un mensaje al Gobierno de Pakistán --al que Kabul acusa de respaldar a los talibán-- mostrando su disposición a "un proceso de conversaciones políticas". "La paz con Pakistán está en nuestra agenda nacional", ha remachado.

El mensaje de Ghani ha llegado un día después de que el líder de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, reclamara la retirada de las tropas extranjeras del país como medio para iniciar un proceso de paz, en un mensaje con motivo del Eid al Adha.

"El principal obstáculo en el camino a la paz es la ocupación", dijo, en referencia a la presencia de tropas extranjeras en el país, al tiempo que ha asegurado que los insurgentes controlan la mitad del país.

El comunicado de Ajundzada fue publicado el mismo día en el que el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, desveló que ha firmado varias órdenes para el envío de tropas adicionales a Afganistán, sin dar detalles acerca del número concreto que será enviado al país centroasiático.

"Sí, he firmado órdenes, pero no está completado", afirmó desde el Pentágono, según informó el diario estadounidense 'The Washington Examiner'. "En otras palabras, he firmado alguna de las tropas que irán, y estamos identificando cuáles serán específicamente", agregó.

En las últimas semanas han surgido numerosas informaciones acerca de un posible aumento de las tropas estadounidenses desplegadas en territorio afgano, algunas de las cuales apuntan a que el incremento sería de 3.900 militares.

El Pentágono reconoció el miércoles que Washington tiene desplegados a 11.000 militares en Afganistán, una cifra superior a los 8.400 reconocidos por la antigua Administración de Barack Obama.

La portavoz del Pentágono, Dana White, destacó que el anuncio fue realizado para garantizar una mayor transparencia y mejorar la comprensión pública del despliegue de tropas en el extranjero.