Peña Nieto asegura que el discurso de López Obrador es similar al del Gobierno venezolano

1/09/2017 - 10:47

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha señalado este jueves que la retórica utilizada por el candidato a la Presidencia del partido Morena Andrés Manuel López Obrador es similar a la de dirigentes venezolanos como Hugo Chávez o Nicolás Maduro.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Algunas personas han dicho que es muy parecido, que su fórmula es parecida a la venezolana y que les preocupa que, el día de mañana ese discurso prospere y que, en vez de avanzar, México se parezca a lo que es hoy Venezuela", ha aseverado Peña Nieto, que ha secundado esta idea.

"Deja que te diga algo sobre alguien a quien no conozco en lo personal. He venido recogiendo sus discursos, los de antes y los de ahora. Tengo respeto hacia su persona, pero no comparto el proyecto que postula, que es muy distinto al nuestro", ha expresado durante una entrevista concedida al diario 'Excelsior'.

Asimismo, el dirigente mexicano ha mostrado su temor a que el país que lidera "sufra un retroceso" como el de Venezuela. No obstante, ha asegurado que no será él "sino los mexicanos los que decidan el futuro del país".

Por otra parte, el dirigente instó a no adelantarse a los acontecimientos previstos para 2018 y señaló que la contienda por la Presidencia aún no está definida. "Falta mucho todavía y falta que los demás anuncien a sus candidatos", ha destacado.

Sobre la posibilidad de que López Obrador salga victorioso de los comicios previstos para el 1 de julio de 2018, Peña Nieto ha aseverado que el discurso del político es similar al utilizado por Chávez. "No es muy lejano ni muy distinto del que hoy es un claro candidato a la Presidencia de México", ha afirmado.

"Advierto, con preocupación, que en varias partes del mundo, y en la región en particular, han surgido movimientos que han enarbolado una retórica populista, donde todo se le facilita a la población", ha añadido.

Las autoridades de México han criticado fuertemente los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Venezuela y han condenado la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del Gobierno de Maduro.