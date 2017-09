El ministro de Exteriores de Francia dice que Al Assad "no puede ser parte de la solución" al conflicto en Siria

1/09/2017 - 13:12

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha recalcado este viernes que el presidente de Siria, Bashar al Assad, "no puede ser parte de la solución" al conflicto en el país, afirmando que el proceso de transición "no va a hacerse con él (en el cargo)".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Él (Al Assad) no puede ser la solución, La solución es alcanzar junto al conjunto de actores un calendario de transición política que permita redactar una nueva Constitución y celebrar elecciones", ha dicho.

"Esta transición no puede llevarse a cabo con Al Assad, quien ha asesinado a parte de su pueblo", ha manifestado, en una entrevista concedida a la emisora francesa RTL.

Las declaraciones de Le Drian contradicen a las realizadas en junio por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien aclaró que la prioridad de su Gobierno respecto a la guerra civil en Siria es el combate a las organizaciones terroristas, no el cese de Al Assad, al menos hasta que haya un "sucesor legítimo" al mandatario, para evitar que la nación árabe se convierta en otro "Estado fallido".

"El verdadero 'aggionamento' en este tema, es que yo no he declarado que la destitución de Bashar al Assad sea la condición previa de todo, porque nadie me ha presentado a su sucesor legítimo", dijo Macron.

Por otra parte, Le Drian ha asegurado que el grupo yihadista Estado Islámico "va a ser derrotado en Siria", añadiendo que "se hará frente a un solo conflicto, que es la guerra civil".

El ministro de Exteriores francés ha manifestado además que "Estado Islámico está cerca de ser derrotado en Irak", apuntado que en estos momentos "se está ante los preparativos de la etapa post Estado Islámico".

"Mosul ha caído. Tal Afar, otro lugar de reagrupamiento (de los yihadistas) ha caído. Las fuerzas iraquíes y kurdas están en camino de recuperar el terreno", ha dicho, reconociendo que "aún quedan algunas zonas" bajo control de los yihadistas.

"A día de hoy, los temas de los que hablamos son la reconciliación, la estabilidad y la reconstrucción", ha dicho, resaltando la importancia de centrarse en la reconstrucción y la entrega de ayuda, advirtiendo de que, en caso contrario, "podría haber otras formas de terrorismo".

Le Drian se ha referido además a la detención en Irak de yihadistas franceses, explicando que "deben ser juzgados por la justicia iraquí, ya que agredieron a Irak". Las autoridades galas calculan que entre 600 y 700 franceses --entre ellos niños-- combaten en las filas del grupo yihadista.

"Estos niños no son responsables penalmente. Hay muy pocos que se encuentren retenidos", ha dicho, detallando que esta situación afecta a tres o cuatro menores y recalcando que pueden acogerse a la Convención sobre los Derechos del Niño. "Nuestra acción será caso por caso para intentar lograr que vuelvan (a Francia) e internarles en establecimientos especializados", ha remachado.