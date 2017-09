España dice que "no se puede empezar a hablar del futuro" sin avances a nivel financiero en el 'Brexit'

1/09/2017 - 15:07

Destaca que la UE "no tiene contrapuestas" del Reino Unido en el arreglo financiero del Brexit

El secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo Albiñana, ha asegurado este viernes que "no ha habido ningún progreso" en las negociaciones del arreglo financiero de la salida del Reino Unido de la UE o 'Brexit' porque la UE "no tiene todavía contrapuestas" en algo "tan fundamental" como esta cuestión. Así, ha avisado de que "sin avances sustanciales en el arreglo financiero y en derechos de los ciudadanos no vamos a poder empezar a hablar del futuro".

"Esperamos que nuestros amigos británicos pongan encima de la mesa propuestas o contrapuestas sobre el arreglo financiero especialmente y sobre algunos sustanciales también de los derechos de los ciudadanos, cosa que no han hecho por ahora", ha incidido en declaraciones a los medios antes de clausurar el encuentro 'El futuro de la Unión Europea en el 60 aniversario de los Tratados de Roma' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

De esta manera, Toleño Albiñana ha señalado que el Reino Unido "ha tardado bastante en poner documentos encima de la mesa", aunque ha añadido que sí lo ha hecho en los últimos diez o quince días.

"Es verdad que va pasando el tiempo y no hay todavía acuerdos sustanciales que nos permitan progresar, ya lo ha dicho el negociador, el señor Barnier, en la última ronda que ha tenido lugar esta semana, pues no hay avances sustanciales", ha dicho, en referencia a que el jefe negociador de la UE para el 'Brexit', Michel Barnier.

Barnier ha denunciado este jueves la ausencia de progresos "decisivos" sobre los temas "principales" de las conversaciones del 'Brexit' tras la tercera ronda de negociaciones que ha tenido lugar esta semana en Bruselas, en la que se han conseguido "aclaraciones útiles".

En declaraciones a la prensa, Toledo Albiñana ha explicado que "hay ciertos avances en aspectos técnicos" en derechos ciudadanos porque "como hemos decidido entre los 27 en las instrucciones de negociación que le hemos dado al señor Barnier, lo primero es acordar el mantenimiento de los derechos ciudadanos, el arreglo financiero".

"Pero bueno, una negociación siempre es así. Si se pudiera acordar todo al principio, no harían falta dos años", ha dicho, al tiempo que ha reconocido que dos años "es un periodo corto para esta negociación". Asimismo, ha defendido que en esta negociación "se está siguiendo estrictamente lo que dicen los tratados" porque "esta es una comunidad de Derecho, no se puede hacer nada por fuera o en contra de lo que dicen los tratados".

"REAFIRMACIÓN DEL PROYECTO EUROPEO" EN AUSTRIA, PAÍSES BAJOS Y FRANCIA

Preguntado igualmente por la situación actual de la UE y por las elecciones en Austria, Países Bajos y Francia, y a la espera de los próximos comicios en Alemania, ha afirmado que "no han sido una sacudida a Europa, sino todo lo contrario, ha sido una reafirmación del proyecto del proyecto europeo en cada una de estas elecciones".

"Es una buena noticia que nos va a permitir, junto a la salida de la crisis, abordar el diseño del futuro de Europa a partir de finales de este año y principios del que viene", ha añadido Toledo Albiñana, quien ha opinado que "España vuelve a estar al frente de Europa de nuevo" y que después de las crisis económica, de refugiados o del 'Brexit', "este año ha servido para unirnos más, por lo menos los 27", en referencia a la ausencia del Reino Unido.

"La salida de la crisis nos va a permitir, en lugar de dedicarnos, como nos hemos dedicado, a paliar las consecuencias de la crisis, a intentar hacer soluciones de urgencia, a plantearnos de nuevo cómo podemos salir adelante y, en concreto, respondiendo a las principales preocupaciones de los ciudadanos", ha manifestado.

En este sentido, se ha referido a las "preocupaciones" en materia de seguridad, sobre el terrorismo, la inmigración y la crisis de refugiados, así como en torno a la seguridad económica. A este respecto, ha citado los objetivos de "preservar, mejorar y reforzar una seña fundamental del proyecto europeo, que es el Estado del Bienestar".