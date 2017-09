Bruselas advierte a Hungría de que la solidaridad es "una vía de doble sentido" aunque estudiará su propuesta

1/09/2017 - 15:33

La Comisión Europea ha asegurado este jueves que examinará la petición de Hungría para que Bruselas financie al menos la mitad del coste de proteger la frontera sur del país de la llegada de inmigrantes y tomará una decisión "adecuada" al respeto, al mismo tiempo que ha advertido a Budapest de que la solidaridad "es una vía de doble sentido" y de que la UE no financia la construcción de muros.

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)

"Mientras animamos a Hungría a hacer uso de la financiación ya entregada, si Hungría pide apoyo adicional, la Comisión Europea está preparada para examinar rápidamente esta solicitud y aportar la asistencia adecuada si la situación lo requiere y de acuerdo con la legislación europea", ha expresado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein.

"Pero no olvidemos una cosa: la solidaridad es una vía de doble dirección y los Estados miembros deben estar preparados para contribuir. Esto no es una especie de menú a la carta donde coges un plato, por ejemplo el control de fronteras, mientras rechazas otro plato, como el cumplimiento de las decisiones de reubicación", ha añadido.

El portavoz, sin embargo, ha subrayado que Bruselas no financiará "la construcción de muros o barreras" en fronteras externas de la UE. "Apoyamos las medidas de gestión de fronteras, como vigilancia o equipamiento de control, pero no financiamos muros", ha afirmado, para añadir que "eso no cambiará".

Así ha reaccionado Bruselas a la información conocida este jueves, según la cual el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, pedirá a la Comisión Europea que financie al menos la mitad del coste que supone proteger la frontera sur del país de la llegada de inmigrantes y refugiados, tal y como anunció el portavoz gubernamental Janos Lazar.

En concreto, Orban escribirá una carta dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para solicitar que la UE contribuya con 400 millones de euros a este propósito.

Hungría, que ha construido vallas y realizado un despliegue policial y militar en esta frontera, "ha estado protegiendo a todos los ciudadanos de Europa del flujo de inmigrantes ilegales", apuntó Lazar.

Hungría es uno de los países más críticos con la política de reasentamiento impuesta por la UE para que cada Estado miembro asuma un número determinado de los refugiados llegados a Grecia e Italia, donde la situación es insostenible.