El Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania entra en vigor este viernes

1/09/2017 - 18:29

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania, que incluye también un tratado de libre comercio y busca profundizar los lazos políticos y económicos entre ambas partes ha entrado en vigor este viernes, 1 de septiembre.

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)

Bruselas y Kiev negociaron este Acuerdo de Asociación, que no implica una perspectiva de adhesión clara al bloque comunitario, entre 2007 y 2011. No obstante, los capítulos políticos no fueron firmados hasta marzo de 2014, mientras que los aspectos económicos se rubricaron en junio de 2016.

Aunque oficialmente ha entrado en vigor este mismo viernes, las disposiciones políticas y gran parte de las sectoriales se venían aplicando de forma provisional desde el 1 de septiembre de 2014, mientras que la parte comercial se implementa desde el 1 de enero de 2016.

La firma del Acuerdo de Asociación tuvo que superar el rechazo del entonces presidente ucraniano Viktor Yanunkovich, quien se negó a suscribir el tratado en la cumbre con los socios del Este de Europa en Vilna en noviembre de 2013 por presuntas presiones de Moscú. Esto provocó una ola de protestas por parte de la población, que exigió al Ejecutivo de Kiev dar marcha atrás en su decisión, y desencadenó una guerra entre proeuropeos y prorrusos.

Además, los líderes europeos aceptaron en diciembre de 2016 dar garantías adicionales al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, para superar el veto en referéndum en este país a la ratificación del acuerdo.

En virtud de este acuerdo, Kiev se ha comprometido a adoptar reformas estructurales en áreas como el sistema democrático, los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, la gobernanza, el comercio y el desarrollo sostenible.

De la misma forma, refuerza la cooperación entre ambas partes en cuestiones como la protección medioambiental, el desarrollo y la protección social, el transporte, la protección de consumidores, la igualdad de oportunidades, la educación, la cultura y juventud, la industria y la energía.

La Comisión Europea ha celebrado la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación y ha destacado que dará un nuevo "impulso" a la cooperación entre Bruselas y Kiev en áreas como la política exterior y de seguridad, la justicia, la fiscalidad, la gestión de las finanzas públicas y la ciencia y la educación tecnológicas.

"Hoy, a pesar de todos los retos, lo hemos conseguido. Con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación con Ucrania, la UE está cumpliendo su promesa con nuestros amigos ucranianos. Doy las gracias a todos los que lo han hecho posible: aquellos que permanecieron en (la plaza) Maidan y aquellos que están trabajando duro para reformar el país a mejor", ha expresado el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker.

A juicio de la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Moghernini, la entrada en vigor del acuerdo "significa lazos más cercanos entre los ciudadanos, mercados más grande y más oportunidades para empresas y emprendedores". "Muestra que compartimos los mismos objetivos y que el pueblo ucraniano puede contar con el apoyo y la cooperación de la UE durante los próximos años", ha añadido.