La mujer de Leopoldo López denuncia que ha sido imputada por el dinero en efectivo hallado en un coche suyo

1/09/2017 - 23:49

La mujer del líder opositor venezolano Leopoldo López ha denunciado este viernes que le ha llegado una nota del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para informarle de que ha sido imputada por los 200 millones de bolívares (unos 60.000 dólares al tipo de cambio oficial más favorable a la moneda local) hallados en un coche de su propiedad.

CARACAS, 1 (EUROPA PRESS)

"En el día de hoy en la mañana me presenté ante el CICPC para declarar sobre los hechos (...) Estando ahí, a punto de empezar a declarar, llegó a mi casa esto: me imputan", ha dicho Lilian Tintori en un vídeo difundido por las redes sociales en el que muestra el documento legal.

Tintori ha subrayado que "no es delito tener dinero en efectivo, no es delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa", por lo que ha acusado a las autoridades venezolanas de "hacer escándalo donde no lo hay" para "dañar, humillar y desprestigiar" a la familia de López.

"Pero Venezuela conoce nuestra lucha (...), una lucha clara y respetuosa", ha confiado y ha subrayado que frente a este ataque "personal" se mantendrán firmes. "Ante la injusticia, denuncia; ante la dictadura, resistimos", ha enfatizado.

El fiscal general, Tareck Willaim Saab, anunció el pasado martes que el CICPC interceptó en el sector de Sebucán, en el municipio de Sucre, estado de Miranda, 200 millones en los nuevos billetes de bolívar.

"Lo que se sabe, de manera extraoficial, es que la propiedad del vehículo corresponde a un familiar directo del ciudadano Leopoldo López", dijo, sin dar más detalles, en un contacto telefónico con la cadena pública (VTV).

Poco después, Tintori confirmó la información y aclaró que el dinero estaba en un coche de su propiedad y estaba destinado a "gastos urgentes". "Es para (...) mi abuelita, que tiene 100 años y está hospitalizada desde hace días. Ella no tiene seguro", explicó en Twitter.

López es el principal líder de la oposición venezolana. Está encarcelado desde 2014 por la violencia desatada en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro de ese mismo año, que se saldaron con 43 muertos. Ha sido condenado a casi 14 años de prisión que, desde hace unos meses, cumple en arresto domiciliario.