El último coletazo del verano: los mejores destinos para viajar en septiembre

Vista desde un puente de Dublín. Imagen: Dreamstime.

La temporada alta ha llegado a su fin, al igual que el grueso de las vacaciones de los veraneantes. Sin embargo, septiembre ofrece -además de precios más asequibles- opciones muy interesantes para los viajeros que disfrutan del último coletazo del verano.

Estos son los destinos en los que no imaginas las sorpresas que te brinda el primer mes del nuevo curso escolar, según la publicación especializada Conde Nast Traveler.

1. Dublín

La capital de Irlanda acoge entre los días 10 y 25 de septiembre su Fringe Festival, un evento artístico multidisciplinar menos conocido y concurrido que el de Escocia aunque de idéntico interés. Los amantes de las artes escénicas disfrutarán en Dublín con su oferta de espectáculos de teatro, performance, circo, música y arte en vivo de reconocidos artistas irlandeses e internacionales. Las bajas tarifas aéreas del aeropuerto irlandés facilitarán encontrar un vuelo asequible.

2. Gragnano (Italia)

Este municipio sureño y cercano a Nápoles es conocido como la Ciudad de la Pasta en Italia. En septiembre celebra durante varios días su tradicional Fiesta de la Pasta, y las calles se llenan de puestos de degustación, talleres y celebración de la cocina. A los excesos del día le sigue una jornada de fiestas nocturnas para eliminar el sobrante de energía. Desde aquí, también será un buen punto de partida para visitar Pompeya, Capri o la costa Amalfi.

3. Etiopía

El 28 de septiembre de este año tiene lugar la celebración religiosa de Meskel, que conmemora el hallazgo de la cruz en la que Cristo fue crucificado por parte de la emperatriz romana Helena en el siglo IV. La celebración de la iglesia ortodoxa etíope se deja sentir en una explosión de procesiones y fogatas, en un reflejo muy auténtico de la cultura local. Además, septiembre resulta un mes idóneo para explorar el país, su zona más montañosa, y conocer algunas especies animales autóctonas, como el extraño lobo etíope.

4. Marfa (Texas, EEUU)

Esta localidad aislada en pleno desierto Chihuahua comenzó a desarrollarse por el activismo del artista Donald Judd, que se mudó a esta zona del desierto e invirtió en crear una comunidad artística a su alrededor. Del 28 de septiembre al 1 de octubre se celebra, como desde hace 12 años, el Trans-Pecos Festival of Music and Love, en el que se dan cita distintos espectáculos country, rock, folk e indie. Se trata de un evento multitudinario que lleva al desierto a cientos de curiosos. Y si no te gusta la acampada, siempre tienes la opción de alojarte en el Hotel Saint George, a tiro de piedra de los escenarios y con una piscina recientemente inaugurada.