El líder de la oposición keniana rechaza la posibilidad de un gobierno de gran coalición

3/09/2017 - 14:19

El líder de la oposición keniana, Raila Odinga, ha descartado este domingo la posibilidad de que la coalición que lidera participe en un acuerdo de gobierno con las fuerzas afines a Uhuru Kenyatta a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de anular las elecciones presidenciales del mes pasado. Los nuevos comicios deberían celebrarse en un plazo de 60 días.

NAIROBI, 3 (Reuters/EP)

"No vamos a compartir el poder", ha afirmado Odinga en suajilí frente a una iglesia de Nairobi. "No vamos a partir el pastel", ha añadido. Además, ha reiterado que no participará en una nueva votación sin cambios en la Comisión Electoral, a la que pide su dimisión y una investigación penal.

La denuncia de fraude electoral por parte de la oposición desató violentas protestas en Nairobi y otras ciudades que dejaron decenas de muertos e hicieron temer una crisis postelectoral similar a la de 2007, que se saldó con más de mil muertos y 600.000 desplazados. Entonces la crisis se solventó con un acuerdo para gobernar conjuntamente.