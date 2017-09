Publicado un vídeo en el que el líder de la oposición camboyana especula con derrocar a Hun Sen

3/09/2017 - 16:36

Las autoridades camboyanas han publicado este domingo una grabación de vídeo que demostraría que el líder de la oposición y miembro del Partido Nacional de Rescate de Camboya (CNRP), Kem Sokha, estaría conspirando para derrocar al primer ministro, Hun Sen, con ayuda de Estados Unidos.

PHNOM PENH, 3 (Reuters/EP)

El vídeo, publicado en la página oficial del Gobierno en Facebook, fue grabado en Australia por la televisión privada camboyana CBN. En la grabación, Kem Sokha se dirige a un grupo de seguidores en idioma jemer y les explica una posible estrategia política coordinada con Estados Unidos, aunque sin mencionar un derrocamiento inmediato del Gobierno.

Ken Sokha ha sido detenido en la capital, Phnom Penh, acusado de traición y conspiración con potencias extranjeras tras difundirse la grabación, en la que compara la situación del país con la de Yugoslavia en 2000, cuando las protestas propiciaron la salida del poder de Slobodan Milosevic.

"Antes de cambiar la cúpula necesitamos desarraigar la parte inferior (...). Estados Unidos, que me ha ayudado, me ha pedido que tome como modelo a Yugoslavia, Serbia, donde pudieron reemplazar al dictador Milosevic", señala Kem Sokha en la grabación.

"No hago nada por voluntad propia. Tengo expertos, profesores universitarios,... en Washington, Montreal, Canadá, contratados por los americanos para asesorarme sobre estrategias de cambio de líderes y si sigo esta táctica y estrategia y no consigo ganar, no sé qué más hacer", añade.

La tensión en el país del sureste asiático va en aumento de cara a las elecciones generales del próximo año, en las que se espera que el partido de la oposición pueda hacer frente al actual primer ministro, Hun Sen, en el Gobierno desde hace más de tres décadas.

El mes pasado, las autoridades emprendieron acciones contra medios de comunicación: cortaron las emisiones de varias radios y ordenaron el cierre del periódico independiente 'The Cambodia Daily', al que pedían el abono de 6 millones de dólares en impuestos.

Además, el Gobierno ha endurecido el tono con respecto a Estados Unidos y ha ordenado la expulsión del Instituto Nacional Democrático, que recibe financiación de Washington.