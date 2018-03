EEUU afirma que Corea del Norte acordó que se tomen muestras nucleares

AFP 12/11/2008 - 21:31

Estados Unidos afirmó el miércoles que Corea del Norte acordó que se tomaran muestras en sus instalaciones nucleares como un paso para verificar su desarme atómico, poco después de que Pyongyang negara que había aceptado esa medida.

"Si recuerdan el acuerdo sobre verificación que se emitió el mes pasado (...) básicamente se acordó que expertos pudieran tomar muestras y sacarlas del país para ser sometidas a pruebas", indicó el portavoz del Departamento de Estado, Robert Wood.

Pero Wood no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que Pyongyang niegue las muestras: "No voy a decir desde acá si ellos nos lo permitirán o no. Estoy respondiendo a estos informes de prensa y quería dejar bien en claro en dónde nos encontramos con respecto al tema de las muestras".

Un portavoz del ministerio norcoreano de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado, divulgado por la agencia oficial KCNA (Korean Central News Agency), que la exigencia de las muestras no formaba parte del acuerdo alcanzado con Washington en octubre sobre los procedimientos de verificación.

"La insistencia en los denominados estándares internacionales y el intento de exigir más de lo que fue acordado con Corea del Norte serán considerados como un ataque a nuestra soberanía", sostiene el comunicado.

En octubre, el Departamento de Estado norteamericano afirmó que obtuvo "cada cosa" que exigió a Corea del Norte para verificar su desarme nuclear, a cambio de que Pyongyang fuera retirada de la lista de países que apoyan el terrorismo hecha por Washington.

