El hijo de Trump alega que se reunió con la abogada rusa para comprobar la "idoneidad" de Clinton

7/09/2017 - 18:26

El primogénito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alegado este jueves ante la comisión del Senado que investiga la supuesta injerencia rusa en las relaciones de 2016 que se reunió con la abogada Natalia Veselnitskaya porque le prometió información controvertida sobre Hillary Clinton y porque, de esta forma, podía verificar la "idoneidad" de la candidata demócrata para ser presidenta.

WASHINGTON, 7 (EUROPA PRESS)

La polémica reunión tuvo lugar en la neoyorquina Torre Trump en junio de 2016, pero no trascendió hasta este año, cuando una batería de informaciones en medios obligó a Donald Trump Jr. a reconocer públicamente que dicho encuentro existió y que se organizó con el gancho de una supuesta información sobre Clinton que nunca se habría entregado.

"Tenían información relativa a la idoneidad, personalidad y cualificacón de una candidata presidencial y creía que debía al menos escuchar", ha explicado el hijo del presidente ante los investigadores, según un extracto de la declaración publicado por 'The New York Times'. Trump Jr. ha asegurado que, en función de cual hubiese sido el contenido, habría consultado con sus abogados si hacían uso o no de dicha información.

Desde que salió a la luz la celebración de dicho encuentro, en el que también participaron otros miembros del entorno de Trump como Jared Kushner --yerno y asesor del presidente--, se han reavivado las dudas sobre los presuntos lazos entre la campaña republicana y Rusia, si bien oficialmente ninguna de las partes ha vinculado a Veselnitskaya con el Kremlin.

Trump Jr. ha explicado este jueves que la vorágine de la campaña era una experiencia nueva para él y que, cada día, recibía "decenas, sino cientos, de correos electrónicos y llamadas telefónicas". También Kushner apeló a la inexperiencia de los miembros de la campaña durante su declaración ante la Comisión de Inteligencia del Senado.

INTERCAMBIO DE CORREOS

El hijo de Trump llegó a divulgar la cadena de correos electrónicos que intercambió con el promotor del polémico encuentro --Rob Goldstone--, en la que mostró de forma evidente su expectación por la información prometida. "Me encanta", escribió en una ocasión como respuesta.

"Fue simplemente una forma coloquial de decir que apreciaba el gesto de Rob", ha justificado en su declaración de este jueves, en la que también ha apuntado que inicialmente dudó de la "credibilidad" y "fiabilidad" de la oferta que le había planteado Goldstone. "Como posteriormente se descubrió, mi escepticismo estaba justificado", ha señalado.