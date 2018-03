Un falso 'New York Times' anuncia el fin de la Guerra de Irak en Estados Unidos

12/11/2008 - 23:52

NUEVA YORK, 12 (Reuters/EP) Un grupo de bromistas repartió hoy más de 1,2 millones de ejemplares falsos del diario estadounidense 'The New York Times' en Nueva York y Los Ángeles, con una portada en la que se afirmaba "Termina la guerra de Irak".

La elaborada edición de 14 páginas, fechada el 4 de julio de 2009, sería obra de un grupo llamado "Yes Men", que anteriormente se hicieron pasar por autoridades de la Organización Mundial de Comercio y anunciaron la disolución del organismo. "Es falso y lo estamos examinando", afirmó la portavoz de 'The New York Times' Catherine Mathis.

Un comunicado enviado desde una página en internet puesta en marcha para la edición falsa, www.nytimes-se.com, indica que les llevó seis meses crear el diario, que se realizó en seis imprentas diferentes y que después se entregó a miles de voluntarios para que lo distribuyeran.

"Queremos que Obama y los otros demócratas estén seguros de hacer lo que les pedimos que hicieran", dijo Bertha Suttner, identificada como una de las escritoras del periódico, en un comunicado. "Después de ocho, o quizás 28 años de infierno, necesitamos empezar a imaginarnos el cielo", agregó.

Además, el diario incluye una historia en la portada que asegura que la "ex secretaria de Estado Condoleezza Rice aseguró a los soldados que la administración Bush sabía antes de la invasión de Irak que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva". Otros titulares anunciaban la nacionalización del petróleo para financiar los esfuerzos contra el cambio climático y la creación de un modelo de economía sana.

También hay una página completa de anuncios falsos de la mayor compañía petrolera del mundo, Exxon Mobil, que afirmaba que aplaudía el fin de la guerra en Irak y que la paz es "una idea de la que el mundo puede beneficiarse". El grupo "Yes Men", que fue objeto de un libro y un documental en 2004, y se ha hecho pasar también por representantes de Exxon Mobil y del National Petroleum Council para ofrecer un discurso en una conferencia petrolera en Canadá.