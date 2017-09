Más de 20.000 personas se manifiestan en Sidney en defensa del matrimonio igualitario

10/09/2017 - 13:06

Más de 20.000 personas han participado este domingo en una manifestación convocada en Sidney para defender la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, dos días de que comience una votación por correo que, pese a no ser vinculante, podría decidir la posición final del Gobierno.

SIDNEY, 10 (Reuters/EP)

El primer ministro, Marcolm Turnbull, ha anunciado que votará 'sí' en la consulta que se abrirá el 12 de septiembre y cuyos resultados se conocerán en noviembre. "El derecho a casarse es un ideal tan conservador como cualquier otro principio", ha defendido ante seguidores de su formación.

También es partidario de la oposición el líder del opositor Partido Laborista, Bill Shorten, que desde la concentración de Sidney ha insistido en que la ley debe cambiar. "Tenemos que escalar una última montaña antes de que el matrimonio igualitario sea una realidad. Vamos a escalarla hoy", ha proclamado.

El debate ha generado división entre la clase política conservadora, ya que la posición de Turnbull no es compartida por todos los miembros de su Gobierno y varios líderes como el ex primer ministro John Howard se han lanzado abiertamente a la campaña del 'no'. Howard ha justificado su posición apelando al "derecho del niño de tener una madre y un padre".

Los organizadores de la manifestación de este domingo en Sidney la han descrito como la mayor concentración de personas en favor de los derechos de la comunidad LGTB de la historia de Australia. El mes pasado, una marcha similar en Melbourne ya había reunido a otras 15.000 personas, si bien la Policía no ha ofrecido balances concretos de asistencia de ninguna de las dos movilizaciones.