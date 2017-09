Eurocámara vuelve a pedir la suspensión de las negociaciones de adhesión con Turquía por su deriva autoritaria

Los principales grupos políticos en la Eurocámara han vuelto a reclamar este martes la suspensión de las negociaciones de adhesión entre la UE y Turquía por la deriva autoritaria del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El pleno de la Eurocámara ya reclamó en noviembre de 2016 la suspensión temporal de las negociaciones en respuesta a la represión civil tras el golpe de Estado fallido en Turquía y a principios de julio este año demandó suspenderlas si se aplica la polémica reforma constitucional votada en referéndum en el país sin cambios.

Hasta ahora, Austria era el único país que venía reclamando desde hace meses la suspensión de las negociaciones de adhesión con Turquía por el retroceso democrático en el país, aunque la canciller alemana, Angela Merkel, avanzó en un reciente debate electoral que planteará en octubre al resto de sus socios europeos "discutir el futuro de las relaciones con Turquía, incluido la cuestión de suspender o poner fin a las discusiones de adhesión".

"En las circunstancias actuales las negociaciones de adhesión deben ser suspendidas" debido a "la reforma constitucional" y "los ataques a los Derechos Humanos y los derechos fundamentales", ha defendido el representante popular en el debate, el eurodiputado francés Dan Preda. "Estamos esperando al Consejo", ha dicho.

La socialista Kati Piri ha celebrado que los líderes europeos discutirán las relaciones con Turquía en la cumbre de octubre y ha defendido que "no hay ningún desarrollo" en Turquía que justifique cambiar la posición de la Eurocámara, que en julio reclamó suspender las negociaciones de adhesión si la reforma constitucional se aplica "sin cambios". Aunque ha pedido a los líderes europeos "una respuesta clara y unida" a la situación en Turquía, ha alertado de que retirar "para siempre" el estatus de país candidato a la adhesión para el país "sería un gran error".

El eurodiputado 'tory' británico, Charles Tannock, ha denunciado que la purga continua en Turquía y ha asegurado que "el mérito de la adhesión" de Turquía a la UE está en cuestión "desde hace tiempo". "No es sorprendente que Merkel haya pedido poner fin a las negociaciones con Turquía", ha dicho.

El eurodiputado liberal Alexander Lambsdorff, ha asegurado que Turquía no cumple los criterios de Copenhague para la adhesión "desde hace tiempo" y ha instado a la Comisión a "recomendar romper las negociaciones". "Esta Cámara lo ha pedido varias veces", ha dicho, insistiendo en que el proceso de adhesión "está claramente muerto" y una mayoría de europeos lo rechaza.

Las representantes de la Izquierda Europea y de los Verdes han evitado en cambio pedir la suspensión de las negociaciones con Turquía. La eurodiputada verde alemana Ska Keller ha defendido en cambio que la UE no modernice la Unión Aduanera con Turquía que "es lo que quiere Erdogan" a menos que "haya progreso en Derechos Humanos" y ha pedido que los países europeos no exporten "ningún arma" al país. "Llegará un tiempo en el que no estaría Erdogan. No olvidemos esto", ha subrayado, mientras que la eurodiputada de Izquierdas Marie-Christine Vergiat también ha dejado claro que "cualquier negociación sin una cláusula de Derechos Humanos es incoherente".

El eurodiputado del grupo euroescéptico de la Europa de la Libertad y la Democracia Directa, Edouard Ferrand, ha denunciado "la pérdida de tiempo" con "negociaciones sin sentido" con Turquía.

El comisario de Ampliación, Johannes Hahn, que en el pasado ha pedido romper las negociaciones de adhesión y buscar una nueva relación con Turquía, ha admitido el momento "difícil" por el que atraviesan las relaciones bilaterales y ha recordado que la UE volvió a dejar claro a Ankara el pasado 25 de julio "la necesidad urgente de que la tendencia actual sea revertida si queremos una implicación recíproca sostenible".

Mientras el bloque europeo refleja "los próximos pasos" en sus relaciones con Turquía, el comisario ha admitido no obstante la necesidad de tener en cuenta que una "mayoría" de la oposición, activistas y periodistas *en Turquía piden a la UE "continuar el diálogo con Turquía".