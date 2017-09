El canciller y el ministro de Exteriores de Austria rechazan la apuesta de Juncker por ampliar la UE

14/09/2017 - 11:57

El canciller de Austria, Christian Kern, y el ministro de Asuntos Exteriores austriaco, Sebastian Kurz, han rechazado este jueves la propuesta del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de ampliar en el futuro la Unión Europea y el espacio Schengen para que se aplique en todos los países del bloque.

VIENA, 14 (Reuters/EP)

En su cita anual en el debate sobre el Estado de la Unión, Juncker esbozó el miércoles su visión para el bloque comunitario después de 2019, el año en que Reino Unido habrá abandonado el club por el Brexit, con una apuesta por el euro como moneda común para todos los países y con un ministro de Finanzas comunitario que se encargue de ejecutar los presupuestos clave.

Los Gobiernos de Francia, Alemania y de países de Europa del este han reaccionado de forma positiva al discurso de Juncker. Sin embargo, ha habido países como Austria que han mostrado su oposición a la propuesta que defiende el presidente de la Comisión.

Kern, que se enfrentará a Kurz en las elecciones parlamentarias del 15 de octubre, ha asegurado a la cadena de radio ORF que no tiene sentido expandir el euro y la zona Schengen y ha dicho que lo que sí que hace falta es atajar el fraude fiscal, la práctica de la subcontratación a empresas de Europa del este y los incumplimientos de los límites de deuda por parte de países comunitarios.

"Simplemente no tiene sentido expandir la zona euro hasta que esto no se haya abordado porque (en caso contrario) habría grandes problemas", ha asegurado Kern, al tiempo que ha señalado el estancamiento que ha sufrido Grecia durante años, al borde de la bancarrota, como un claro ejemplo de esos problemas.

"Al final, esto es una extensión de los problemas y no un 'plus' para la cooperación europea. Creo que no se ha pensado en esta cuestión", ha añadido.

Kurz también ha señalado a Grecia como un mal ejemplo de las consecuencias de incluir a países que no hayan cumplido con las condiciones de financiación pública establecidas por la UE.

"El euro y la zona Schengen están abiertos a todo el mundo, pero solo aquellos que hayan cumplido los criterios (...) Debemos impedir que se produzca otra situación como la de Grecia", ha concluido el jefe de la diplomacia austriaca.