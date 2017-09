Fernández de Kirchner afirma que el Argentina "no hay Estado de derecho" ni "una Justicia imparcial"

15/09/2017 - 13:22

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha afirmado este jueves que en el país sudamericano "no hay Estado de derecho" ni "una Justicia imparcial y confiable".

En una entrevista concedida a Infobae, la exmandataria ha sostenido que "la democracia está en emergencia en toda Latinoamérica", argumentando que "la elección de Venezuela únicamente como un 'leading case' en donde no hay democracia, y en todo el resto de la región funciona la democracia, es una falacia".

Así, ha manifestado que "en Venezuela no hay Estado de derecho, y en Argentina tampoco hay Estado de derecho", reiterando que éste "está severamente cuestionado" en el país.

"Tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada, y la última vez que a esa persona se la vio hubo un operativo de seguridad encabezado por la Gendarmería", ha dicho, en referencia al caso de Santiago Maldonado.

"Sale el presidente (Mauricio Macri) diciendo que a los jueces que no fallen como él quiere los van a cambiar. Secuestran el juramento de un senador de la oposición, faltó que lo encerraran en el baño", ha criticado.

Fernández de Kirchner ha negado que en Argentina exista una dictadura, si bien ha dicho que en el país "hay presos políticos y persecución política". "Se intervienen sindicatos. El presidente a todo aquel que no piense como él (...) lo considera mafioso", ha dicho.

Respecto a la situación en la región, la exmandataria ha afirmado que en México han sido asesinados 44 periodistas este año, recalcando que en el país "hay violencia institucional, violencia física, gente que desaparece y miles de muertos".

Así, ha citado también el juicio político que provocó el cese de Dilma Rousseff en Brasil, criticando que se ponga el foco sobre la situación en Venezuela, si bien ha reconocido que en el país "hay un estado de división y de fractura en la sociedad muy fuerte".

"Esto es lo que tenemos que tratar de evitar en la Argentina. Cuando hay una fractura tan grande en la sociedad, donde se parte al medio y uno opina que lo otro es horrible y hay que suprimirlo, y la otra mitad se siente agredida y también opina lo mismo de la otra mitad, nunca nada es bueno", ha valorado.

"Agregar más leña a eso y catalogarlo me parece fuerte. No digo que todo es maravilloso. Pero cuando calificamos y analizamos tenemos que tener el mismo parámetro. No puede ser que lo que nos parece una persecución política allá, acá nos parezca que no es una persecución política", ha remachado.