Trump promete a May "estrecha colaboración" tras el atentado de Londres

15/09/2017 - 19:22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, mantener una "estrecha colaboración" para tratar de impedir atentados como el que ha tenido lugar este viernes en el metro de Londres.

WASHINGTON, 15 (EUROPA PRESS)

Los dos líderes han mantenido una conversación telefónica en la que Trump le ha trasladado a May sus condolencias por lo ocurrido, así como su apoyo a las víctimas, según un comunicado de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos "ha prometido mantener la estrecha colaboración con Reino Unido para frenar los ataques en todo el mundo que afectan a civiles inocentes y para combatir el extremismo".

Un portavoz de Downing Street también ha confirmado la llamada y las condolencias de Trump, aunque fuentes citadas por Sky News han ampliado el contenido de la conversación para aclarar que también se ha tratado un polémico 'tuit' publicado por el mandatario norteamericano.

En su polémico mensaje en redes sociales, Trump ha condenado el ataque cometido por un "terrorista posterior" y ha añadido: "Son personas enfermas y dementes que estaban bajo la mirada de Scotland Yard. ¡Hay que ser proactivos!".

"No creo que ayude a nadie especular sobre una investigación en marcha", ha dicho May, al ser interrogada expresamente por el 'tuit'. "Como he dicho, la Policía y los servicios de seguridad están trabajando para averiguar todas las circunstancias de este cobarde ataque e identificar a los responsables", ha señalado la 'premier' británica.