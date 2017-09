Bagdad advierte a los kurdos de que el referéndum independentista es "jugar con fuego"

16/09/2017 - 20:06

El primer ministro iraquí, Haider al Abadi, ha advertido este sábado de que la intención de las autoridades de la región autónoma kurda de celebrar un referéndum de independencia son "jugar con fuego".

BAGDAD, 16 (Reuters/EP)

Para Al Abadi, una votación de independencia pondría en peligro los logros de la región bajo el régimen de autonomía, según declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Iraqi Media.

El Parlamento de la región del Kurdistán iraquí aprobó el viernes la propuesta del gobierno autónomo de votar sobre la cuestión el próximo 25 de septiembre.

El Gobierno central se ha opuesto al plan secesionista impulsado por el presidente kurdo, Masud Barzani, al considerarlo inconstitucional y contrario a los intereses del país, que intenta expulsar al grupo terrorista Estado Islámico de los territorios que aún controla.

Sin embargo, un mayoría de los diputados kurdos --65 de los 111 que conforman la Cámara-- han dado luz verde a la consulta, lo que supone a su vez una orden a las autoridades electorales locales para que ultimen los trámites para organizar la votación.

Este sábado, Barzani ha rechazado que haya alternativa al referéndum durante un acto en Duhok, en la provincia de Nínive, ante unas 30.000 personas. "Hasta la fecha no hemos recibido ninguna alternativa al referéndum y por eso votaremos y decidiremos el 25 de septiembre", ha apuntado.

El dirigente kurdo se refería a la propuesta recibida el pasado miércoles y respaldada por Reino Unido, Estados Unidos y la ONU que plantea aplazar dos años la votación y plantear la cuestión en la ONU.

Barzani ha reconocido el derecho de cada país a apoyar o no la votación, pero "no es aceptable si la situación llega al punto en el que cuestionan la legitimidad del referéndum". "Nuestra legitimidad no emana de nadie. Nuestra legitimidad surge del pueblo del Kurdistán y de la sangre de nuestros mártires", ha apostillado Barzani, que ha citado que el derecho a la autodeterminación está recogido en la Carta de la ONU.