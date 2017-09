Malasia cancela un festival de cerveza por la oposición de los islamistas

18/09/2017 - 13:48

Las autoridades de Malasia han cancelado este lunes la celebración, prevista para el primer fin de semana de octubre, del 'Better Beer Festival 2017' --un festival anual de cerveza-- después de que el Partido Islámico Pan-Malasia (PAS) haya mostrado su oposición.

KUALA LUMPUR, 18 (Reuters/EP)

Estaba previsto que este festival se celebrase en Kuala Lumpur, la capital del país. En Malasia, existen multitud de personas que consumen cerveza entre las minorías chinas e indias que viven allí.

Sin embargo, es muy común que se produzcan protestas por parte de la mayoría musulmana y miembros del PAS ante eventos que consideran "occidentales" y antislámicos, entre los que se incluyen los conciertos y festivales donde se consuma alcohol.

El Ayuntamiento de Kuala Lumpur ha anunciado este lunes en un comunicado que ha rechazado la apelación presentada por los organizadores del evento para que se permita su celebración, en el que hubiese sido su sexto año.

"Si los organizadores siguen adelante con el evento sin la autorización del Ayuntamiento, se tomarán medidas acordes a las leyes existentes", ha asegurado el alcalde.

La empresa organizadora del evento, 'Mybeer(M)Sdn.Bhd', ha declarado que fueron informados por el Ayuntamiento de que se había tomado esa decisión debido a "la sensibilidad política que rodea al evento".

Por su parte, un miembro de Comité Central del PAS, Riduan Mohd Nor, había asegurado el 10 de septiembre que no existía ninguna garantía de que un evento de tales características no derivara en actos criminales, violaciones y sexo gratis.

Los opositores al festival también han lanzado una campaña en Facebook para impedir que se celebre.

Se estimaba que alrededor de 6.000 personas asistieran a los dos días de festival, que contaría con cervezas artesanales de al menos 11 países diferentes, según habían publicado los organizadores en su cuenta de Facebook.