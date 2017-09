Abbas pide gestos a la comunidad internacional para terminar con la "ocupación" y avanzar hacia la paz

20/09/2017 - 19:59

Sin la solución de dos Estados, "no tendremos otra opción que continuar la lucha", avisa el presidente palestino

NUEVA YORK, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha instado a la comunidad internacional a dar pasos prácticos que permitan poner fin a la "ocupación" israelí y ha reiterado su voluntad de seguir negociando la paz pese a las "incontables iniciativas" que han fracasado en estas últimas décadas.

Abbas ha tomado la palabra ante la Asamblea General de la ONU y lo ha hecho con diez encargos a la comunidad internacional, los primeras de las cuales pasan por adoptar medidas "activas" que obliguen a Israel a abandonar los territorios ocupados en 1967 dentro de un calendario concreto y la paralización de los asentamientos judíos.

El dirigente aspira a "garantizar la protección internacional de la tierra y el pueblo del Estado de Palestina" y que Israel renuncie a los enclaves que ocupó hace medio siglo.

"Naciones Unidas tiene una obligación legal, política, moral y humanitaria de terminar esta ocupación y permitir al pueblo palestino vivir en libertad y prosperidad en un Estado independiente, con Jerusalén Este como capital y a partir de las fronteras del 4 de junio de 1967", ha reclamado.

En este sentido, ha afeado al Gobierno israelí su "inexorable" presión, "en contravención de todas las convenciones internacionales y las resoluciones referentes a la cuestión de Palestina". La política que mantiene el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu supone "una falta de respeto flagrante a la solución de dos Estados", según Abbas.

Abbas también ha pedido a los países que reconozcan a Palestina como Estado soberano y que el reconocimiento a Israel esté basado en las fronteras previas al conflicto de 1967. De hecho, ha llamado a romper cualquier relación "directa o indirecta" con "el régimen de asentamientos ilegales" que persiste en zonas ocupadas.

Abbas quiere que el Consejo de Seguridad de la ONU dé un paso más en materia de reconocimiento incluyendo a Palestina como Estado miembro de pleno derecho de la organización internacional, después de que en 2012 la Asamblea General de la ONU le concediese el estatus de "observador". La Autoridad Palestina seguirá buscando su integración en organismos y protocolos internacionales, ha confirmado su líder.

NEGOCIACIONES

"Hemos explorado cada vía para lograr la paz con nuestros vecinos israelíes", ha defendido Abbas, que ha repasado algunas de las "incontables iniciativas" que han fracasado a lo largo de las últimas décadas, a su juicio por el inmovilismo de Israel en aspectos que Palestina considera claves. El último de estos esfuerzos lleva el sello del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que Abbas ha dado las gracias públicamente en la ONU tras mantener una reunión privada.

"Nuestra postura es que tiene que haber una solución de dos Estados a partir de las fronteras de 1967 y daremos una oportunidad a los pasos dados por el presidente Donald Trump, el Cuarteto (de Paz para Oriente Próximo) y la comunidad internacional para lograr un acuerdo histórico", ha destacado Abbas.

La instauración de "un único Estado con dos realidades" no es una opción viable para los palestinos. En este hipotético caso, "no tendremos otra opción que continuar la lucha y pedir derechos plenos e iguales para todos los habitantes de la Palestina histórica", ha declarado Abbas, para acto seguido matizar que "no es una amenaza" sino una exposición de hechos.

La Autoridad Palestina tampoco renuncia a llevar a Israel ante el Tribunal Penal Internacional por los abusos cometidos. "La impunidad que la comunidad internacional sigue concediendo a las agresivas políticas de Israel claramente las ha fomentado", ha criticado Abbas.

RECONCILIACIÓN

El líder palestino apenas se ha referido en su discurso a la nueva iniciativa de reconciliación entre Hamás y Al Fatá, gracias a la cual la Autoridad Palestina aspira a asumir el control administrativo de la Franja de Gaza diez años después de la ruptura política entre este territorio costero y Cisjordania.

Abbas se ha limitado a reiteras su compromiso con el pueblo gazací y ha confirmar los últimos anuncios del partido-milicia Hamás. No obstante, sí ha querido expresar "alivio" por los logros alcanzados gracias a la mediación de Egipto.