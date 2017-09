El presidente de Kenia acusa al Tribunal Supremo de haber dado un "golpe de Estado"

21/09/2017 - 14:07

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo de anular los resultados de las últimas elecciones presidenciales ha supuesto un "golpe de Estado" contra la voluntad del pueblo keniano.

NAIROBI, 21 (Reuters/EP)

"En Kenia cuatro personas del Tribunal Supremo han llevado a cabo un golpe de Estado", ha asegurado el mandatario keniano en un discurso televisado. El alto tribunal "ha dicho que las cifras no importan que lo que importa es el proceso", ha afirmado Kenyatta.

El 1 de septiembre, el Tribunal Supremo decidió anular la victoria de Kenyatta en las elecciones presidenciales y ordenó que se repitan los comicios, lo que ha supuesto la primera ocasión en que un tribunal anula un proceso electoral en África.

El alto tribunal ordenó que en el plazo de 60 días se repitan los comicios presidenciales, que enfrentaron a Kenyatta con el candidato opositor, Raila Odinga, que recurrió los resultados de las elecciones por irregularidades. La junta electoral proclamó la victoria de Kenyatta por un margen de 1,4 millones de votos.

La repetición de las presidenciales se celebrará el 17 de octubre y supondrá una nueva prueba para la democracia keniana. Kenia, un país aliado de Occidente, es la nación más rica de África Oriental. La repetición de las elecciones podría llegar a retrasarse si las autoridades electorales no consiguen culminar con los preparativos.

Kenyatta ha dicho este jueves que respetará los resultados de los nuevos comicios pero ha querido dejar claro que considera que el Supremo ha "revertido" la voluntad de los kenianos". "Hemos revertido todo en este país con la decisión de unas pocas personas", ha dicho. "No sé cómo la historia va a juzgar a estos caballeros", ha añadido.

El presidente ha asegurado que el fallo del Supremo supone que a los ciudadanos se les dice que "no tienen voz". "Si eso no es una dictadura, no sé qué decir", ha concluido el mandatario keniano, en su discurso televisado.