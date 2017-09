Trump alaba el sistema sanitario de 'Nambia', un país en realidad inexistente

En realidad se refería a Namibia, el país africano

No es la primera vez que Trump suspende en geografía

Donald Trump, presidente de EEUU. Imagen: Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha elogiado durante un discurso en Naciones Unidas el sistema sanitario de 'Nambia', un país inexistente. Se entiende que en realidad se refería a Namibia, pero el líder estadounidense se equivocó hasta en dos ocasiones, según recoge CNN.

"En Guinea y Nigeria habéis sofocado un espantoso brote de ébola", dijo Trump ante los líderes africanos reunidos este miércoles. "El sistema de salud de 'Nambia' es cada vez más autosuficiente", añadió. Trump mencionó 'Nambia' hasta en dos ocasiones durante la sesión a la que asistieron líderes de varias naciones, incluyendo Ghana, Namibia y Uganda.

Tanto los medios de comunicación como las redes sociales empezaron a hacerse eco de este error. En un primer momento hubo un poco de confusión al respecto. ¿Quiso decir Namibia? ¿O quizás Gambia? ¿O puede que Ghana? Poco después, la Casa Blanca se vio en la obligación de aclarar la situación. El presidente Trump estaba hablando de Namibia, que esquivó el brote de ébola después de un cambio en su sistema sanitario.

No es la primera vez que Trump suspende en geografía. Cuando aún era candidato a la Presidencia, y después de los atentados de 22 de marzo en Bruselas, el magnate neoyorquino hizo el siguiente comentario: "Bélgica no es la Bélgica que conocí hace 20 años, una de las ciudades más bellas y una de las ciudades más seguras del mundo". Y como todos saben, Bélgica no es una ciudad, sino un país.