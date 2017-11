"Es un partido clave", asegura Di Francesco

El técnico del AS Roma, Eusebio Di Francesco, afirmó este martes que el encuentro de Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid el miércoles "es un partido clave" para asegurarse el pase a los octavos de final como líder del grupo C.

"Para mí es un partido absolutamente decisivo. Es un partido clave para pasar a la siguiente ronda y conservar la primera plaza", aseguró Di Francesco en la rueda de prensa previa al partido de la quinta jornada de 'Champions'.

"Espero un Atlético agresivo. He visto sus últimos partidos, el Atlético siempre es agresivo y mañana (miércoles) lo será más", aseguró Di Francesco, en referencia a un rival, al que sólo le vale la victoria para mantener opciones de clasificación.

El técnico de la Roma reconoció, no obstante, que "no me esperaba un Atlético con dos puntos" y situado en la tercera posición de la llave a falta de dos partidos para el final de la fase de grupos.

El equipo romano se encuentra líder del grupo con ocho puntos y le basta un empate para clasificarse para la siguiente ronda, pero Di Francesco quiere darlo todo.

"Tenemos un poco de margen, pero no tenemos que conformarnos", aseguró.

El técnico de la Roma reconoció que "nuestro objetivo es pasar de ronda y sería un plus importante hacerlo como primero de grupo" para lo cual deberá ganar el miércoles en el Metropolitano rojiblanco.

